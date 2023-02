Messi je futbalistom roka 2022, trofej FIFA získal už siedmykrát a naprázdno neodišiel ani Scaloni

Argentínčan Lionel Messi sa stal siedmykrát najlepším futbalistom roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), v hlasovaní zástupcov médií, trénerov a kapitánov reprezentácií, ako aj futbalových fanúšikov za rok 2022 zvíťazil pred Francúzmi Kylianom Mbappém a Karimom Benzemom.

Tridsaťpäťročný úradujúci majster sveta získal 52 hlasov, Mbappé 44 a Benzema 34. Za najlepšieho trénera vyhlásili na galavečeri v Paríži kouča „albicelestes“ Lionela Scaloniho, ktorý doviedol svoj tím k titulu na vlaňajších majstrovstvách sveta v Katare.

„Bol to pre mňa šialený rok. Splnil sa mi sen o zisku titulu majstra sveta, za ktorý som tak dlho bojoval. Keď sa to stalo, bola to tá najkrajšia vec v mojej kariére. Každý o tom sníva, ale len niekoľkým sa to podarí, takže ďakujem Bohu za to, že to vyšlo,“ vyhlásil Messi, ktorý zdolal klubového spoluhráča Mbappého z Paríža Saint-Germain v hlasovaní o Zlatú loptu pre najlepšieho hráča MS v Katare. V ankete FIFA uspel aj v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019. V predošlých dvoch edíciách zvíťazil Poliak Robert Lewandowski.

Prekonal Ronaldov rekord

V ideálnej jedenástke roka sa Messi ocitol po 16. raz, čím prekonal rekord Cristiana Ronalda. Okrem neho, Mbappého a Benzemu sa do najlepšej zostavy minulého roka dostali belgický brankár a spoluhráč Benzemu Thibaut Courtois (Real Madrid), nórsky útočník Erling Haaland (Manchester City), zo stredopoliarov Brazílčan Casemiro (Manchester United), Chorvát Luka Modrič (Real Madrid) a Belgičan Kevin de Bruyne (Manchester City), obrancovia Virgil van Dijk z Holandska (FC Liverpool), Maročan Achraf Hakimi (PSG) a Portugalčan Joao Cancelo (Bayern Mníchov).

Putellasová obhájila prvé miesto

Prvenstvo v ankete najlepšia futbalistka roka podľa FIFA obhájila Španielka Alexia Putellasová z FC Barcelona, ktorá v hlasovaní zdolala Američanku Alex Morganovú a Angličanku Beth Meadovú. Cenu pre najlepších brankárov roka si odniesli Argentínčan Emiliano Martínez a Angličanka Mary Earpsová.

Scaloni uspel v trénerskej ankete pred Talianom Carlom Ancelottim (Real Madrid) a Španielom Pepom Guardiolom (Manchester City). Najlepšou trénerkou roka sa stala Sarina Wiegmanová, ktorá doviedla Angličanky k titulu majsteriek Európy.