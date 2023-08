Mesiace kopali tunel, aby zachránili svojich blízkych!

Joachim a ďalší kopáči neboli prví, ktorí vykopali tunel popod Berlínsky múr. Iné pokusy sa skončili tragicky. Niekto udal kopáčov Stasi, alebo sa zrútil strop tunela. Teraz však 21 mužov venovalo pol roka svojho života vykopaniu tohto tunela a naplánovalo najväčšiu záchrannú operáciu utekajúcich v histórii Berlína.

Tunel 29 je príbeh o tom, ako postavili Berlínsky múr a počas noci, z jedného dňa na druhý, rozdelili priateľov, manželov a rodiny. Ďalších takmer 30 rokov ich držali akoby vo väzení.

V lete 1962 mladý študent Joachim Rudolph vykopal tunel pod Berlínskym múrom. Na druhej strane vo východnom Berlíne čakali desiatky mužov, žien a detí – ochotní riskovať všetko, aby mohli utiecť.

Dokumentárny román od uznávanej autorky podcastu BBC Radio 4 Heleny Merrimanovej zachytáva skutočný príbeh tejto najpozoruhodnejšej záchrannej misie počas studenej vojny. Autorka čerpá z rozhovorov s tými, ktorí sa na tomto neuveriteľnom príbehu osobne zúčastnili. Na základe preskúmania spisov Stasi približuje okolnosti a pozadie toho, ako sa z obyčajných študentov vytvorila skupina odhodlaných kopáčov, ktorí pomohli uniknúť na slobodu z východného Berlína dvadsiatim deviatim ľuďom. Je to však nielen príbeh o nezdolnom odhodlaní a túžbe po slobode, ale aj príbeh o zrade, špionáži a láske, ktorá sa stala jeho prekvapivým epilógom.

Tunel 29 je skutočný príbeh neuveriteľného činu, ktorý vznikal na základe stoviek hodín rozhovorov autorky s Joachimom a ďalšími ľuďmi. Dozvedáme sa o samotnom plánovaní a kopaní tunela, ale aj o živote vo východnom Berlíne, o všadeprítomnej tajnej službe Stasi.

Miestami sa kniha číta ako napínavý a strhujúci triler…napríklad keď bol prvý útek cez náhradný tunel prezradený a všetkých pochytali. Alebo pri samotnom druhom úteku, ktorý som sledoval ako vo filme. Bolo to vzrušujúce, výborne napísané…

Tunel 29 je silný príbeh pre tých, ktorí zažili Berlínsky múr a ešte si ho pamätajú.

A tiež pre mladšiu generáciu, ktorá sa o múre len učí v škole, no táto kniha veľmi názorne a pútavo priblíži, aké to v skutočnosti bolo. Čo vtedy ľudia prežívali, akí boli neslobodní, stále pod drobnohľadom, takmer bez svojich práv, len ako bábky v rukách režimu. Nepochopia to, nezažili to, no aj tak je to pre nich dôležité čítanie. Už len preto, že história sa opakuje…a aj dnes vyrastajú vo svete tisíce, desaťtisíce kilometrov rôznych múrov.

Marián Leško o knihe Tunel 29:

Milan Buno, knižný publicista

