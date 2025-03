Medzinárodný vyšehradský fond posilní podporu rovných príležitostí pre všetkých uchádzačov o granty

Medzinárodný vyšehradský fond si všíma ženy, ženy utečenkyne, ženy podnikateľky, ženy vedkyne, ženy matky. Medzinárodný vyšehradský fond pod vedením výkonnej riaditeľky Lindy Kapustovej Helbichovej bude pri hodnotení projektových žiadostí dbať na rovné šance pre všetkých bez ohľadu na pohlavie. Dôležité je zapojenie zraniteľných a marginalizovaných skupín, ako aj mládeže vychovávanej jedným rodičom a osôb, ktoré sú inak znevýhodnené. Inkluzívny postoj je pre budovanie vyšehradských väzieb dôležitý.

„Som presvedčená, že podporou projektov, ktoré sú vnímavé k sociálnym otázkam, akými sú vyrovnané zastúpenie pohlaví, podpora žien, podpora jednorodičov alebo mládeže z ekonomicky menej rozvinutých oblastí krajín Vyšehradskej skupiny, podporíme jednak odbornosť a zároveň ju skĺbime s rovným prístupom. Ak máme zlepšiť podmienky vo Vyšehradskom regióne, musíme začať od seba,“ uviedla Linda Kapustová Helbichová, výkonná riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu a dodáva: „Vyšehradský fond je odhodlaný riešiť tieto nerovnosti a podporovať väčšiu inkluzívnosť v projektoch, ktoré financuje.“

Letná škola historických prameňov pre výskum rodovej histórie. Foto: Medzinárodný vyšehradský fond

Fond bude pri financovaní projektov klásť dôraz na zohľadnenie sociálnej vnímavosti a inkluzívnosti vrátane zapájania zraniteľných a marginalizovaných skupín a pohlaví v celom procese – od plánovania cez realizáciu až po hodnotenie. Žiadatelia o finančnú podporu budú vyzvaní, aby tieto aspekty aktívne začlenili do svojich projektov a prijali konkrétne opatrenia na ich riešenie. „Nie je to novinka, je to uvedenie európskeho projektového myslenia do praxe Vyšehradského fondu”, ďalej uviedla výkonná riaditeľka.

Vyšehradský fond dlhodobo podporuje iniciatívy, ktoré posilňujú postavenie žien a znevýhodnených skupín, a bude v tomto trende pokračovať. Medzi doterajšie úspešné projekty patria napríklad budovanie sietí žien v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike, podpora žien utečenkýň v podnikaní a rozvíjanie ich podnikateľských zručností, agroekologické iniciatívy vedené ženami na podporu udržateľného poľnohospodárstva, či zviditeľnenie umelkýň v krajinách Vyšehradskej spolupráce a v krajinách západného Balkánu.

ProtimluvFest. Foto: Medzinárodný vyšehradský fond

„Budeme povzbudzovať žiadateľov, aby do svojich projektov zapojili nedostatočne zastúpené a znevýhodnené skupiny všade tam, kde je to relevantné,“ zdôraznila riaditeľka Fondu. Cieľom Vyšehradského fondu je aktívne prispievať k zapájaniu zraniteľných skupín, k vyváženej podpore žien a k podpore rovnosti príležitostí v celom regióne.

Informačný servis