Medvede, počasie aj obavy z nákazy na kúpaliskách. Hotely a penzióny privítali v júli menej hostí

Slovenské ubytovacie zariadenia privítali v júli 2025 približne 667‑tisíc hostí, čo predstavuje medziročný pokles o 1,2 percenta. V porovnaní s predpandemickým júlom 2019 však ide o pokles o 6,4 percenta, teda približne o 45‑tisíc hostí menej. Vyplýva to z aktuálnych údajov Štatistického úradu SR (ŠÚSR).
Hostia strávili v hoteloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach takmer 2 milióny prenocovaní, čo je medziročne o 1,6 percenta menej. Priemerná dĺžka pobytu predstavovala tri noci. Domáci návštevníci tvorili takmer dve tretiny celkového počtu hostí, ich počet dosiahol približne 399‑tisíc, čo je medziročne pokles o 3 percentá. V porovnaní s júlom 2019 ich počet klesol o takmer 4 percentá.
Regionálne rozdiely
Naopak zahraničných hostí bolo v júli približne 268‑tisíc, čo predstavuje medziročný nárast o necelé 2 percentá. Napriek tomu ich pobyty boli kratšie než pred rokom, pretože celkový počet prenocovaní od zahraničných návštevníkov mierne poklesol.
Horší výsledok v porovnaní s júlom 2024 zaznamenalo päť z ôsmich krajov, pričom rozdiel sa pohyboval od 0,1 percenta v Bratislavskom kraji až po 12,3 percenta v Nitrianskom. Naopak, Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj evidovali mierny nárast návštevnosti do 2,3 percenta. Žilinský kraj bol najnavštevovanejší, nasledoval Bratislavský a Prešovský kraj, ktoré spolu zabezpečili viac ako 61 percent všetkých hostí Slovenska. Žiadny región však neprerazil rekordové hodnoty z júla 2019.
Od januára do júla sa v slovenských ubytovacích zariadeniach ubytovalo takmer 3,5‑milióna hostí, čo predstavuje medziročný rast o 5,4 percenta. Dynamickejšie stúpol počet zahraničných návštevníkov, zatiaľ čo domáci hostia zostali takmer na úrovni pred pandémiou. V porovnaní s rovnakým obdobím 2019 chýbalo celkovo približne 76‑tisíc hostí (2,1 percenta), pričom zaostávali predovšetkým zahraniční návštevníci.
Domáci a zahraniční turisti
„Začiatok letných prázdnin bol z pohľadu cestovného ruchu opatrnejší, čo potvrdzuje aj júlová štatistika. Ubytovalo sa 667-tisíc hostí, čo je o 1,2 percenta menej ako vlani a stále o 6,4 percenta menej než v rekordnom roku 2019. Chýbalo približne 45-tisíc hostí, aby sa zopakoval predpandemický vrchol. Počet prenocovaní klesol o 1,6 percenta, priemerná dĺžka pobytu zostala na troch nociach,“ uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Podľa neho štruktúra návštevníkov naznačuje zmenu trendu. „Domácich turistov medziročne ubudlo o tri percentá, naopak, zahraničných hostí prišlo o takmer dve percentá viac. V porovnaní s rokom 2019 však cudzinci stále zaostávajú približne o desať percent. Zaujímavé je, že aj keď ich počet rástol, ich prenocovania klesli, čo naznačuje skrátenie pobytov. Vidíme tu nárast víkendových city breakov v Bratislave alebo kratších horských dovoleniek namiesto dlhších pobytov,“ dodal.
Ako pripomína, regionálne rozdiely boli značné. „Pokles nastal v piatich krajoch, najviac v Nitrianskom s mínusom 12,3 percenta. Naopak, mierny rast zaznamenali Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj, do 2,3 percenta. Najväčšiu návštevnosť mali Žilinský a Bratislavský kraj, ktoré spolu s Prešovským tvorili viac než 61 percent z celkovej návštevnosti Slovenska. Ani jeden kraj sa zatiaľ nevrátil na úroveň spred pandémie,“ priblížil Boháček.
Faktory ovplyvňujúce dopyt
Boháček upozornil, že začiatok leta ovplyvnilo menej priaznivé počasie, obavy z nákaz na kúpaliskách aj zvýšená opatrnosť spojená s výskytom medveďov. Napriek tomu podľa neho trend naznačuje rastúcu dynamiku a prvé výsledky za august pôsobia optimistickejšie.
Ako dodal, pozitívne môže pôsobiť aj dotačný program v objeme 19 miliónov eur, ktorý by mal podporiť najmä menej rozvinuté regióny. V dlhodobom horizonte očakáva, že zahraniční hostia budú zvyšovať tržby rýchlejšie než domáci, ktorí budú vplyvom ekonomickej situácie úspornejší. Schéma rekreačných poukazov tento rozdiel zmierni, no len čiastočne.