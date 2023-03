Mecom boduje už 10-krát po sebe. Kľúčová je vysoká kvalita výrobkov

Vedeli ste, ako prebieha proces výroby trvanlivej salámy?

Ide o zložitý proces, ktorý pozná iba málokto. Najskôr je potrebné vybrať a skontrolovať kvalitu surovín, z nich potom namiešať tzv. dielo – surovú zmes mäsa, korenín, aditív. Dielo sa potom tzv. kutruje – premiešava a naráža do obalov. Potom salámy pracovníci navešajú na udenárske palice tak, aby sa navzájom nijako nedotýkali. Výrobky sa následne presunú do udiarne, kde prebieha fermentačný a udenársky program. Ten trvá 7 dní pričom sa salámy údia zásadne studeným dymom. Neskôr sa výrobky presúvajú do finálnej výrobnej fázy – do sušiarne, kde zrejú niekoľko týždňov až mesiac na požadovanú konzistenciu. Po prísnej kontrole sa salámy krájajú a balia alebo voľne expedujú ako štangle.