Conor McGregor sa napokon nebude uchádzať o prezidentský úrad, no ďalej sa chce angažovať pre Írsko

Bojovník zmiešaných bojových umení (MMA) Conor McGregor stiahol svoju kandidatúru na post prezidenta v rodnom Írsku, ktoré sa uskutočnia 24. októbra.
Tridsaťsedemročný McGregor zdôraznil, že jeho „angažovanosť pre Írsko sa týmto nekončí“. Športovec známy pod prezývkou „The Notorious“ je prominentnou postavou protiimigračného hnutia v Írsku a v marci ho na Deň svätého Patrika privítal v Bielom dome americký prezident Donald Trump.
McGregor bol v novembri odsúdený v civilnom prípade znásilnenia a čelí aj žalobe v USA za údajné sexuálne napadnutie v Miami v júni 2023. Na platforme X napísal, že po dôkladnom zvážení a konzultácii s rodinou sa rozhodol stiahnuť z prezidentskej súťaže.
Kritizoval volebný zákon, ktorý vyžaduje podporu 20 poslancov alebo štyroch miestnych samospráv na potvrdenie kandidatúry, a označil ho za „demokratický deficit proti vôli írskych ľudí“, najmä voči „zabudnutým Írom“.
„Teraz je viditeľné a hlasné hnutie írskych patriotov, ktoré sa vracia ku kultúrnym a historickým koreňom a snaží sa chrániť náš spôsob života,“ dodal McGregor.
Muintir na hÉireann, a chairde Ghaeil,
I recently announced my sincere and genuine intentions of running for the office of Uachtaráin na hÉireann.
I am a very passionate Gael and take great pride in our Country.
I have demonstrated this fighting Irish spirit on a world stage…
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 15, 2025
Medzi potvrdenými kandidátmi sú ľavicová Catherine Connollyová, Jim Gavin a Heather Humphreysová. Opozícia Sinn Fein rozhodne 20. septembra, či postaví vlastného kandidáta alebo podporí Connollyovú. Medzi ďalšími záujemcami o túto prevažne reprezentačnú funkciu boli hudobník Bob Geldof a tanečník Michael Flatley, ktorí však odstúpili.