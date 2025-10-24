McDonald’s pôsobí na Slovensku už 30 rokov

Ako líder reštauračného sektora vstupuje do novej fázy dynamického rastu, pričom naďalej formuje trh a pozitívne ovplyvňuje komunity po celej krajine.
Od otvorenia prvej reštaurácie v Banskej Bystrici 13. októbra 1995 vybudoval McDonald’s sieť 50 reštaurácií po celom Slovensku. Za tri desaťročia poskytol pracovné príležitosti približne 67 000 ľuďom, čím im umožnil získať cenné skúsenosti, rozvíjať zručnosti a budovať kariéru v stabilnom prostredí.
„Za 30 rokov nášho pôsobenia na Slovensku sme investovali viac ako 96 miliónov eur do modernizácie našich reštaurácií, vďaka čomu môžeme neustále zlepšovať efektivitu prípravy jedál, kvalitu služieb, a zároveň prinášať inovácie do slovenského gastro sektora,“ hovorí Yuliya Badritdinova, Managing Director pre Českú republiku, Slovensko a Ukrajinu.
McDonald’s patrí medzi významných prispievateľov do slovenskej ekonomiky. Za tri desaťročia vygeneroval viac ako 678 miliónov eur v investíciách, mzdách, daniach a podpore lokálnych dodávateľov. Spolupráca s 13 franšízovými partnermi, ktorí aktuálne prevádzkujú 45 reštaurácií, tvorí stabilný základ pre rast a rozvoj regiónov po celom Slovensku.
„V priebehu nasledujúcich troch rokov plánujeme otvoriť niekoľko nových reštaurácií, čím vytvoríme množstvo nových pracovných miest a zároveň zrealizujeme významné dodatočné investície,“hovorí Yuliya Badritdinova.„Táto expanzia je súčasťou našej globálnej stratégie a predstavuje najambicióznejší rast od roku 2000. Tridsať rokov na Slovensku znamená začiatok novej kapitoly. V ďalších krokoch sa chceme stať ešte dostupnejšími a užitočnejšími pre komunity po celej krajine,“ dodáva.
Keď sa brigáda zmení na celoživotnú kariéru či biznis
Každá reštaurácia McDonald’s na Slovensku rozpráva príbeh o príležitosti. Pre mnohých sa študentská brigáda za pultom stala začiatkom celoživotnej kariéry alebo dokonca vlastného podnikania. Za tridsiatimi rokmi úspechu McDonald’s na Slovensku stoja jednotlivci, ktorých kariéry rástli spolu so značkou.
„Veríme v rovnaké príležitosti pre každého. Začínal som ako člen obsluhy a dnes s hrdosťou prevádzkujem osem reštaurácií, vrátane tej na Námestí SNP, ktorá je druhou najstaršou reštauráciou McDonald’s na Slovensku,“hovorí Anton Novotný, franšízový partner.
„V našom biznise je nevyhnutné, aby naši ľudia strávili v systéme McDonald’s dostatok rokov, aby mu skutočne porozumeli a dokázali byť efektívni aj na najvyšších pozíciách. Všetci sme začínali od nuly a naši budúci manažéri, naše budúce pravé ruky, teraz prechádzajú rovnakou cestou. Jednoducho to chce čas, vytrvalosť a trpezlivosť, pretože skúsenosti sa nedajú preniesť z iného odvetvia,“dodáva Richard Boháč, franšízový partner McDonald’s Slovensko.
Medzi novou generáciou franšízových partnerov sú aj úspešné ženy. Jednou z nich je Lucia Matulová, ktorá sa do systému McDonald’s zapojila počas pandémie. Svoju reštauráciu v bratislavskom Bory Mall prevzala v roku 2020, uprostred neistej doby, no bez obáv. „Verila som, že McDonald’s je silný a stabilný partner,“hovorí Lucia, ktorá dnes úspešne vedie svoj tím už v štyroch reštauráciách. Všetci traja franšízanti sú zároveň aktívnymi členmi rád neziskovej organizácie RMHC.
Podpora komunít nad rámec gastronómie
McDonald’s už dlhodobo dokazuje, že jeho vplyv siaha za hranice gastronómie. Ako aktívna súčasť slovenských komunít podporuje rodiny, deti a lokálne iniciatívy. Viac než 25 rokov organizuje McDonald’s Cup, najväčší futbalový turnaj pre základné školy na Slovensku, do ktorého sa zapojilo už 250 000 detí. Zároveň, ako zakladajúci partner Ronald McDonald House Charities (RMHC) podporuje McDonald’s slovenské zdravotníctvo od roku 2003. Prostredníctvom neziskovej organizácie RMHC prispel viac než 1,1 milióna eur na 26 projektov v 11 nemocniciach, a v blízkej budúcnosti plánuje otvoriť prvý Ronald McDonald House v Banskej Bystrici.
Lokálny charakter značky sa prejavuje aj v podpore komunít naprieč regiónmi, ktorú vedú zapojení franšízoví partneri. Pri príležitosti 30. výročia McDonald’s na Slovensku spustila spoločnosť grantový program v hodnote 30 000 eur, v rámci ktorého podporila 10 neziskových projektov v 8 slovenských regiónoch, s cieľom priniesť pozitívnu zmenu tam, kde žijú jej zákazníci a zamestnanci.
Čo obľubujú Slováci v McDonald’s?
Za posledný rok obslúžili reštaurácie McDonald’s viac než 21 miliónov hostí, o dva milióny viac než rok predtým. Zákazníci oceňujú konzistentnú kvalitu a autentickú chuť produktov.
„Kvalita a konzistencia sú základnými piliermi našej značky,“hovorí Jaroslav Sedláček, Chief Restaurant Officer pre McDonald’s CZSK.„Vďaka konceptu Best Burger garantujeme zákazníkom ešte väčšiu čerstvosť potravín. Naše moderne vybavené kuchyne sú navrhnuté tak, aby dodávali vysoko kvalitné jedlá pripravené s maximálnou starostlivosťou,“ dodáva.
Za tri desaťročia pôsobenia McDonald’s na Slovensku si zákazníci pochutnali na viac ako 183 miliónoch porcií hranolčekov, 118 miliónoch cheeseburgerov, 44 miliónoch zmrzlín a 38 miliónoch Big Macov. Tieto čísla potvrdzujú silu klasických produktov, ktoré si Slováci obľúbili. Výnimočný úspech zaznamenala aj lokálna kampaň Sýrovka, ktorá sa vďaka veľkému záujmu pravidelne vracia do ponuky pred Vianocami vo vylepšených verziách.
