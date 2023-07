Mbappé dostal lukratívnu ponuku od Al-Hilalu, za takú sumu ešte neprestúpil žiadny hráč

Saudskoarabský futbalový klub Al-Hilal predložil v pondelok rekordnú ponuku 300 miliónov eur za prestup francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého z Paríža Saint-Germain. Predstavitelia francúzskeho šampióna potvrdili túto ponuku a dali saudskoarabskému klubu povolenie začať rokovania priamo s Mbappém.

Majster sveta z „mundialu“ v roku 2018 má s PSG kontrakt do 30. júna 2024 a nedávno informoval predstaviteľov klubu, že neaktivuje opciu na predĺženie zmluvy o ďalších dvanásť mesiacov. Zároveň vyjadril túžbu odohrať v parížskom mužstve nasledujúcu sezónu 2023/2024.

Prestup do Realu?

Klub však nechce nechať Mbappého odísť zadarmo na konci budúceho ročníka a tvrdí, že najlepší strelec MS 2022 buď podpíše novú zmluvu alebo ho predajú.

Špekulácie o tom, že PSG čoskoro vstúpi do rokovaní s prípadnými záujemcami o Mbappého služby, zosilneli už počas víkendu po tom, ako mužstvo španielskeho trénera Luisa Enriqueho odcestovalo na predsezónne turné do Japonska bez 24-ročného zakončovateľa.

Mbappého meno sa dlhodobo spája s prestupom do Realu Madrid, ktorý predvlani ponúkol za transfer 180 miliónov eur. Pred rokom sa zdalo, že Mbappé zamieri ako voľný hráč do Realu Madrid, no na poslednú chvíľu cúvol a podpísal s parížskym Saint-Germain novú zmluvu.

Ponuka od Al-Hilalu

V niektorých médiách sa objavili informácie o tom, že Mbappé sa s vedením „bieleho baletu“ už dohodol na podmienkach spolupráce a údajne je odhodlaný odmietnuť všetky ponuky, ktoré pristanú v kancelárii PSG, s výnimkou madridskej.

Zostáva však otázne, ako sa postaví k najnovšej gigantickej ponuke Al-Hilalu, ktorá je v tejto chvíli jedinou verejne potvrdenou ponukou na transfer Mbappého z parížskeho Saint-Germain.

Najdrahším prestupom v histórii futbalu je transfer Brazílčana Neymara v roku 2017 z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain za 222 miliónov eur. Druhé miesto momentálne patrí práve Mbappému, za ktorého PSG o rok neskôr po skončení hosťovania a uplatnení opcie zaplatilo klubu AS Monako 180 miliónov eur.