Máte toho pred Vianocami priveľa? Zresetujte sa na zimnej túre

Koncoročné uzávierky, tlak na výkon, povinnosti v práci aj doma a zháňanie darčekov často vytláčajú to, čo by malo byť prirodzenou súčasťou Vianoc, pokoj a spomalenie. Nie je preto prekvapením, že práve na konci roka sa únava a stres naplno prejavia. Odborníci však upozorňujú, že existujú jednoduché a prirodzené spôsoby, ako z tohto kolotoča vystúpiť. Jedným z nich je pobyt v prírode a práve zimná turistika je dostupný a ideálny spôsob, ako na chvíľu vypnúť.
Kontakt s prírodou má preukázateľne pozitívny vplyv na psychiku. Už krátky pobyt mimo mesta dokáže znížiť napätie, zlepšiť sústredenie a pomôcť telu aj mysli spomaliť. Zimná krajina má navyše špecifickú atmosféru. Ticho, pomalšie tempo a minimum rušivých podnetov vytvárajú priestor, v ktorom sa človek prirodzene uvoľní. Psychológ Patrik Tóth upozorňuje, že dnešní ľudia si takýto oddych doprajú len zriedka. „Syndróm vyhorenia je dôsledkom dlhodobého psychického preťaženia, ktoré sa často bagatelizuje. Dnešní ľudia nemajú priestor vypnúť, duševný oddych nie je súčasťou bežného dňa. Neustále sme obklopení podnetmi a digitálnym stresom. Príroda pritom ponúka okamžité spomalenie, jednoduché znovuukotvenie a pocit bezpečia. A to bez aplikácií a tlaku na výkon,“ vysvetľuje odborník.
Práve zimná turistika spája tieto benefity do jednej jednoduchej aktivity. Nemusí ísť o extrémne výkony ani náročné výstupy. Stačí nenáročná túra, prechádzka k horskej chate alebo výlet do známeho pohoria. Dôležitý je samotný pohyb, čerstvý vzduch a vedomé odpojenie sa od každodenného zhonu. Telo sa rozhýbe, hlava sa vyčistí a myšlienky sa postupne spomalia. Aj krátky pobyt v horách dokáže spraviť výrazný rozdiel.
Aby však pobyt v horách skutočne plnil svoju upokojujúcu funkciu, človek sa musí cítiť komfortne a bezpečne. Správna zimná výbava preto zohráva kľúčovú úlohu. Keď vám nie je zima, neriešite vlhké oblečenie ani vietor, dokážete sa sústrediť na samotný zážitok. „Zimná turistika je príjemná vtedy, keď má človek adekvátne vrstvy a nemusí riešiť zimu alebo vlhko. Funkčné oblečenie dokáže spraviť veľký rozdiel. Keď je telo v teple a suchu, myseľ sa dokáže uvoľniť a človek si pobyt v prírode skutočne užije,“ hovorí Juraj Králik, zakladateľ outdoorovej značky ZAJO. Podľa neho je základom kvalitná spodná vrstva z merino vlny, ktorá odvádza vlhkosť a reguluje teplotu. „Na merino tričko si treba obliecť funkčnú mikinu, ktorá udrží teplo, a na ňu potom páperku ZAJO ALTO alebo hardshellovú bundu ARKTO. Tie sa stanú vaším štítom proti vetru a snehu a ochránia vás aj v náročných zimných podmienkach,“ dodáva. Samozrejmosťou by mala byť aj základná výbava ako turistické paličky, mačky, termoska s teplým čajom, rukavice, čelovka či nabitý telefón.
Predvianočný čas je zároveň obdobím, keď mnohí riešia otázku darčekov. Ak nechcete kupovať veci, ktoré po sviatkoch skončia zabudnuté v skrini, oplatí sa myslieť prakticky. Práve funkčná výbava do hôr má dlhodobú hodnotu a reálne využitie. Merino oblečenie je stávka na istotu, je príjemné na nosenie, univerzálne a okamžite zlepší komfort na horách aj v bežnom dni. Odborníci zo ZAJO preto pripravili na svojom webe výber tipov na darčeky pre turistov, ktoré dávajú zmysel a podporujú aktívny pohyb v prírode. Ak majú vaši blízki výbavu už kompletnú, darovať im môžete aj spoločnú túru. Zážitky a čas strávený v horách majú často väčšiu hodnotu než ďalší predmet pod stromčekom.
Možno práve tento rok zistíte, že najlepší liek na predvianočný stres nie je ďalší deň strávený v nákupnom centre, ale pár hodín v tichu zimných hôr. Stačí sa správne obliecť, vyraziť a nechať starosti dole v doline. ZAJO. Outdoor to the People. Od roku 1996.
Informačný servis