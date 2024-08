Máte školáka? V Titi poradia, na čo nezabudnúť

Chodenie do školy môže byť zábavné aj vďaka štýlovým školským potrebám. Pri výbere sa však poraďte s odborníkom, aby boli pre dieťa takpovediac na mieru.

Máte doma prváčika, ktorého od septembra čaká „veľká“ škola, a rado by malo doma vysnívanú aktovku? Alebo žiaka, či študenta, ktorý potrebuje aj v škole prezentovať svoj „štýl“? Vybaviť školáka by nemalo byť len otázkou peňazí, či dizajnu, ale aj funkčnosti, takže spoliehať sa na to, že veci rýchlo nakúpim na internete, sa nie vždy vypláca. „Hoci veľa vecí dokážeme kúpiť cez internet, v prípade vybavenia žiaka do školy, najmä pokaľ ide o školskú tašku, by som radila skôr zvoliť kamenný obchod, kde vám odborníci vedia poradiť, ktorá taška je pre vaše dieťa vhodná. Je veľa faktorov, ktoré treba zohľadniť,“ hovorí marketingová manažérka Titi predajní Eva Sabová. Ako dodáva, v Titi predajniach vie školený personál poradiť, aby rodič aj žiak odchádzal z ich obchodu spokojný. „Dbáme tiež na výzor predajní, aby sa tu zákazník cítil naozaj príjemne,“ dodáva.

Foto: Titi

Taška je základ

Základom školskej výbavy je nepochybne školská taška. „Pri poradenstve zohľadňujeme vek, výšku a stavbu tela dieťaťa. Veľmi dôležitá je tak ergonómia tašky, aby „sadla“ na detský chrbát. Rovnako je dôležité, či do školy chodí samo a potrebuje odľahčenú tašku, alebo ho rodičia vozia autom. Zaváži aj zručnosť, či si vie otvoriť tašku na zips, alebo zvolí magnety,“ vysvetľuje Eva Sabová. Samozrejme, dôležitý je aj dizajn. „V prvom rade je to dieťa, ktoré by malo byť so svojou taškou spokojné a rado ju nosilo. V Titi máme napríklad široký výber funkčných a zároveň dizajnových školských tašiek značky Topgal, kde sa pri niektorých modeloch dajú obmieňať aj predné obrázky,“ poznamenáva Eva Sabová. Obdobne značka Hama ponúka funkčne náročnejšie tašky, napríklad Step by Step. „Máme rôzne „vychytávky“. Sú modely, kde taška „rastie“ s dieťaťom až do 4. ročníka,“ dodáva marketingová manažérka Titi predajní s tým, že každú tašku si dieťa môže vyskúšať.

Foto: Titi

Aj pre ľavákov

Samozrejme, rovnako dôležité sú kvalitné písacie a rysovacie potreby. „V predajniach Titi máme špeciálne pomôcky pre pravákov aj ľavákov. Najmä pre prvákov je dôležité, aby sa žiaci naučili správny úchop. Perá a pomôcky značky Stabilo napríklad pomáhajú deťom so správnym úchopom hneď od začiatku. Pozornosť by som upriamila na perá pre prvákov Easy Original,“ hovorí Eva Sabová. V ponuke sú aj ergonomické ceruzky, nožnice, strúhadlá a iné.

Foto: Titi

Široký výber

Titi ponúka skutočne široký výber kvalitných školských pomôcok. Napríklad popri čistých, linajkových a štvorcových zošitoch s rôznym počtom listov a veľkosti, sú k dispozícii aj zošity s okrajmi, ktoré od začiatku učia deti úhľadnosti pri písaní. Zošity majú rozmanitý dizajn s detskými rozprávkovými, zvieracími, aj tínedžerskými motívmi. Na výber sú rôzne obaly a dosky na zošity, ako aj ďalšie pomôcky – lepidlá, farbičky, fixky, potreby na výtvarnú výchovu, peračníky, poznámkové bloky, kalendáriky, pamätníčky a všetko, čo neodmysliteľne patrí k školskému životu. „Naši odborníci radi poradia aj so zoznamom potrebných školských potrieb. Pri značkách a výrobkoch vždy dbáme na kvalitu,“ prízvukuje Eva Sabová.

Foto: Titi

Šťastné dieťa prináša dobré výsledky

Ako dodáva, nezabúdajú ani na predškolákov, ktorí si cestu ku kresleniu, písaniu, alebo tvorivým činnostiam len hľadajú. „V Titi predajniach máme veľa zábavných a edukačných produktov aj pre najmenšiu vekovú skupinu. Našim zámerom je už od mala viesť deti k tvorivej a edukačnej činnosti, a aj neskôr byť prvou voľbou pre žiakov a ich rodičov tak, aby od nás vždy odchádzali spokojní. Sme presvedčení, že sa to prejaví aj v škole na dobrých výsledkoch detí,“ dodáva na záver marketingová manažérka Titi predajní Eva Sabová.

