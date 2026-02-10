Maskovaní lupiči prepadli na juhu Talianska dodávku prevážajúcu peniaze

Obrnené vozidlo na prevoz hotovosti prepadli v pondelok na rýchlostnej komunikácii spájajúcej mestá Lecce a Brindisi na juhu Talianska. K útoku došlo pri obci Tuturano, píše web La Gazzetta del Mezzogiorno.
Divoká prestrelka
Podľa informácií z miesta činu došlo aj k prestrelke s karabiniermi, úrady však nehlásili žiadnych zranených. Prepadnuté vozidlo patrilo bezpečnostnej spoločnosti Battistolli.
Páchatelia mali naprieč vozovkou odstaviť a zapáliť iné vozidlo, čím prinútili pancierovú dodávku zastaviť. Cesta bola dlho zablokovaná. Na mieste zasahovali karabinieri a hasiči.
Cestu uzavreli
V dôsledku útoku dočasne uzavreli v oboch smeroch pri obci San Pietro Vernotico viac ako štvorkilometrový úsek štátnej cesty spájajúcej Brindisi a Lecce, napísala na svojej webovej stránke talianska správa ciest s tým, že vodičov polícia presmerovala na obchádzkovú trasu po bývalej štátnej ceste číslo 16.