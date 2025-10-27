Mašek skončil pri slovenskej reprezentácii žien, tím viedol necelé štyri roky a doviedol na MS

Po necelých štyroch rokoch sa so slovenskou reprezentáciou volejbalistiek lúči hlavný tréner Michal Mašek. Štyridsaťdvaročný odborník viedol tím od decembra 2021, jeho hráčky si zahrali na majstrovstvách Európy aj majstrovstvách sveta.
„Michal Mašek bol symbolom systematickej práce, trpezlivosti a jasnej vízie. V rámci zapracovania nových hráčok od roku 2022 dokázal stabilizovať káder a vybudovať tím s moderným, agresívnym herným štýlom,“ referuje oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).
Pod vedením Mašeka sa Slovenky predstavili na svetovom šampionáte v Thajsku. „V 59 zápasoch dosiahol 28 výhier a jeho najväčším prínosom je zanechanie silnej identity a vízie slovenského ženského volejbalu,“ uvádza SVF.
„Poznám Michala pracovne aj ľudsky takmer 20 rokov a jeho výber v roku 2021 bol správny, čo potvrdili všetky zásadné výsledky jeho práce – víťazstvo v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy v roku 2022 a následné 10. miesto na nich v roku 2023. Z tohto turnaja sme historicky postúpili priamo na ME 2026 bez účasti v kvalifikácii a v roku 2024 prišiel historický postup na majstrovstvá sveta žien do Thajska, ktoré sa hrali tento rok. To boli výnimočné výsledky najmä v prvých dvoch rokoch jeho pôsobenia v pozícii hlavného trénera,“ uviedol prezident SVF Marek Rojko.
„Nemal ľahkú situáciu – prišiel po populárnom zahraničnom trénerovi a musel paradoxne dokázať oveľa viac odbornej aj fanúšikovskej verejnosti. Byť trénerom ženskej reprezentácie je veľmi vážna a spoločensky významná pozícia. Štyri roky v nej znamenajú aj vzájomný rešpekt a úctu k spolupráci. Táto štvorročná perióda je zavŕšením etapy, ktorá mala systém, logiku a vývoj vzťahov i spolupráce v družstve. Tréner mal záujem ešte o ročné pokračovanie spolupráce, ale po dôkladnej analýze stavu a poznania sme sa rozhodli po štyroch rokoch priniesť do družstva nový impulz a energiu, ktorá posunie tím k pozitívnej chémii a napredovaniu. Družstvo žien má svoju perspektívu a spoločenský význam v rámci kolektívnych športov, a aj preto budeme pracovať na veľmi citlivom a správnom nastavení typológie nového trénera,“ doplnil.