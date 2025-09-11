Mars dosiahol ďalšie absolútne zníženie emisií skleníkových plynov o 1,9 %

- Spoločnosť Mars naďalej úspešne znižuje svoje uhlíkové emisie, a to aj pri zachovaní ekonomického rastu (tzv. decoupling). Spoločnosť zvýšila svoje ročné čisté tržby o viac ako 69 % na približne 55 miliárd USD a zároveň znížila svoju uhlíkovú stopu o 16,4 % v porovnaní s východiskovým rokom 2015.
- Významná časť rozvoja bola dosiahnutá vďaka zintenzívneniu partnerstva v oblasti poľnohospodárstva. Prebieha viac než 60 projektov v 29 krajinách, ktorých cieľom je zlepšiť životné podmienky farmárov a zároveň zvýšiť odolnosť ich podnikania a pôdy pre ďalšie generácie.
- Aby spoločnosť prispela k ďalšiemu pokroku, založila investičný fond Mars Sustainability Investment Fund (MSIF), ktorý je určený na podporu inovácií a rastu podnikov. Cieľom fondu vo výške 250 miliónov dolárov je poskytovať kapitál firmám vyvíjajúcim špičkové riešenia, ktoré sa zameriavajú na kľúčové výzvy v oblasti udržateľnosti v priemysle.
Spoločnosť Mars, Incorporated zverejnila správu Mars Sustainable in a Generation Report 2024, v ktorej oznamuje ďalší pokrok v plnení svojho cieľa znižovania uhlíkovej stopy. Do konca roka 2024 dosiahla spoločnosť Mars ďalšie zníženie absolútnych emisií skleníkových plynov (GHG) o 1,9 % v porovnaní s východiskovým rokom 2015, pričom v rovnakom období došlo k nárastu ekonomického rastu o viac než 69 % na približne 55 miliárd USD ročného obratu.
Poul Weihrauch, generálny riaditeľ spoločnosti Mars, uviedol: „Teší ma, že aj naďalej dokážeme oddeľovať rast nášho podnikania od našej uhlíkovej stopy a zároveň investujeme do inovácií a podporujeme startupy, ktoré prinášajú nové riešenia a prelomové technológie, ktoré pomáhajú firmám čeliť výzvam spojeným s odolnosťou. Ide o kľúčové oblasti, v ktorých je dôležité dosahovať skutočný pokrok. Ten pomôže znižovať vystavenie sa voči budúcim environmentálnym rizikám a ich premene na zisk a konkurenčnú výhodu. Pri pohľade do budúcnosti nás čakajú aj neúspechy – a nesmieme sa báť to povedať. No napriek tomu sa budeme aj naďalej sústrediť na dosiahnutie pokroku, rozvoj nášho podnikania a zníženie nášho dosahu na planétu tým, že pomáhame všetkým prosperovať.“
V roku 2024 sa spoločnosť Mars zamerala na partnerstvá rozvíjajúce inovatívne poľnohospodárske postupy a dodávateľské reťazce bez odlesňovania. Počet projektov klimaticky šetrného poľnohospodárstva, ktoré sa týkajú 13 plodín v 29 krajinách, sme zvýšili na viac než 60. Spoločnosť Mars spolupracuje so svojimi partnermi a pomáha im znižovať spotrebu energie v priamych prevádzkach a zavádzať nové poľnohospodárske postupy, ktoré regenerujú pôdu a pomáhajú farmárom zabezpečiť budúcnosť ich podnikania tým, že sú menej vystavení rizikám, ako sú povodne, sucho či škodcovia. Medzi najvýznamnejšie z našich najnovších projektov patria:
- Fond pre obživu rodinných farmárov (Livelihoods Fund for Family Farmers, L3F): Do roku 2024 získalo v Severnej Sumatre certifikáciu RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) celkovo 932 farmárov, 2 031 hektárov prešlo na inovatívne poľnohospodárske postupy a 8 000 hektárov lesa bolo chránených vďaka ochranárskym aktivitám vedeným miestnymi komunitami.
- Iniciatíva KIND Almond Acres: Spoločnosť Mars takmer zdvojnásobila výmeru svojej pilotnej testovacej plochy a dáta z prvého roku výskumu ukazujú 17 % zlepšenie efektivity využitia vody vďaka podzemnému zavlažovaniu.
- Udržateľný mliekarenský plán Moo’ving Dairy Forward (Moo’ving Dairy Forward Sustainable Dairy Plan): Mars sa zaviazal investovať 47 miliónov dolárov počas troch rokov s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov vo svojom mliekarenskom dodávateľskom reťazci. Spoluprácou s farmármi, dodávateľmi a vedcami Mars prispieva k pozitívnym a zmysluplným zmenám v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.
- Projekt RESTORE: Mars podporuje udržateľné pestovanie kakaa a zároveň chráni a obnovuje lesy. Program zvyšuje podiel zalesnenia, zakladá správne rady pre krajinu a vytvára nové príležitosti na zárobok pre komunity pestujúce kakao.
- Iniciatíva pre udržateľné pestovanie aromatickej ryže (SARI): Do programu je zapojených 1 445 farmárov v oblastiach Roi Et a Centrálnej nížiny v Thajsku, z ktorých 66 % tvoria ženy. Výsledkom je nárast produkcie ryže o 43 % v oblasti Roi Et a o 10 % v Centrálnej nížine, pričom spotreba vody klesla o 56 %, resp. 41 %.
Spoločnosť Mars už dlhodobo uplatňuje prístup, ktorý zahŕňa udržateľnosť do spôsobu svojho podnikania. V roku 2024 rozšírila počet vedúcich pracovníkov zo 400 na približne 2 000, ktorých dlhodobé odmeňovanie je teraz okrem ďalších tradičnejších ukazovateľov obchodnej výkonnosti viazané na znižovanie emisií skleníkových plynov. Tým posilnila svoj záväzok začleniť zodpovedné obchodné postupy do všetkých úrovní organizácie.
Alastair Child, riaditeľ spoločnosti Mars pre udržateľný rozvoj, uviedol: „Sme pevne odhodlaní nielen dosiahnuť ciele vo vzdialenej budúcnosti, ale už teraz. Aby sme to mohli dosiahnuť, musia byť ciele týkajúce sa spoločenského vplyvu začlenené do rozhodovania o podnikaní. A aby sme mohli aj naďalej dôsledne dosahovať pokrok, potrebujeme systémové zmeny naprieč našimi dodávateľskými reťazcami, v ktorých hrajú úlohu vlády, priemysel aj poľnohospodári. Vieme, že to sami nezvládneme, a preto chceme zapojiť našich partnerov a kolegov, pretože iba rozsiahle zmeny nám umožnia dosiahnuť naše spoločné ciele.“
Spoločnosť Mars si uvedomuje úlohu vedy a inovácií pri riešení budúcich výziev a dnes oznamuje založenie investičného fondu Mars Sustainability Investment Fund (MSIF) s celkovým kapitálovým záväzkom až 250 miliónov dolárov. Spoločnosť plánuje rozmiestniť kapitál v rámci investičných fondov a priamych investícií. Fond sa zameriava na nasledovné oblasti: Pokročilé poľnohospodárstvo – technológie, ktoré znižujú emisie spojené s poľnohospodárskymi vstupmi do našich výrobkov; Inovatívne prísady a suroviny – alternatívy súčasných prísad používaných v našich výrobkoch s nižšími emisiami alebo varianty „lepšie pre vás“; a Obaly novej generácie – navrhnuté pre obehové hospodárstvo so zameraním sa na recyklovateľné, kompostovateľné alebo inak biologicky šetrné náhrady flexibilných plastov. Fond nadväzuje na záväzok spoločnosti realizovať významné investície na podporu svojho plánu Sustainable in a Generation.
Prečítajte si správu Mars Sustainable in a Generation Report 2024 a dozviete sa viac o tom, ako spoločnosť Mars dodala 3,5 miliardy zdravých jedál, vrátane 309 miliónov porcií vlákniny a 372 miliónov porcií zeleniny, a to všetko pri súčasnom znížení obsahu sodíka o 5 % (v porovnaní s východiskovým rokom 2019), ale aj o tom, ako spoločnosť Mars zmenila život viac než 850 000 ľuďom v celom svojom hodnotovom reťazci, alebo o tom, že 64,1 % jej obalov určených pre spotrebiteľov je navrhnutých tak, aby boli opakovane použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné.
