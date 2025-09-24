Marketingová udalosť roka čoskoro v Košiciach: Lepšia konferencia 2025

Lepšia konferencia, jedna z najúspešnejších marketingových udalostí na Slovensku, sa po minuloročnom vypredanom debute vracia do Košíc.
Konferencia 25 221 ko pia.jpg
Foto: Lepšia konferencia
Tento ročník s témou „Budovanie značky“ sľubuje praktické rady, inšpiráciu a kontakty, ktoré môžu skutočne posunúť váš biznis na ďalší level. Nové priestory ROCA Business Centrum poskytnú ideálne prostredie na networking a získanie cenných skúseností od špičkových odborníkov.

Dátum a miesto

8. november 2025
ROCA Business Centrum, Košice

Program a spíkri

Účastníci sa môžu tešiť na viac ako 11 renomovaných spíkrov, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a know-how v oblasti budovania značky. Medzi potvrdenými rečníkmi sú:

  • Michal Meško – zakladateľ Martinusu, lídra na trhu e-kníh a kamenných kníhkupectiev na Slovensku.
  • Michal „Yaksha“ Novotný – kreatívec a influencer, zakladateľ agentúry LOVE THEM WORK(s), ktorý stojí za brandingovými kampaňami pre Mercedes či BMW.
  • Matej Očenáš – spoluzakladateľ športovej cestovky FutbalTour.sk, expert na strategický rast a marketing.
  • Martin Woska – kreatívny a strategický líd agentúry TRIAD, držiteľ viacerých ocenení vrátane EFFIE Europe Grand Prix.
  • Miki Plichta – LinkedIn influencer a konzultant, expert na budovanie osobnej značky a marketing na LinkedIn.
  • Mária Auxtová – Country Managerka Shoptetu pre Slovensko, odborníčka na e-commerce a technologický rast firiem.
  • Imrich Kovaľ – zakladateľ agentúry MERINEO, expert na digitálny marketing, stratégie a budovanie značiek.
  • Naďa Kacera – spoluzakladateľka LEVOSPHERE®, biznis marketingová stratégia a branding specialistka s viac ako 350 úspešnými projektmi.
  • a ďalší…
Hlavnispikri.jpg
Foto: Lepšia konferencia

Program konferencie je nabitý prednáškami, diskusiami a workshopmi zameranými na aktuálne témy, ako je využitie AI či efektívna komunikácia v marketingu. Panelová diskusia „Autenticita vs. Algoritmus: Na čom dnes stojí úspech značky?“ prinesie pohľad na to, čo dnes skutočne funguje.

Ak chcete nakopnúť svoj biznis, získať konkrétne tipy od lídrov, stretnúť rovnako ambicióznych ľudí a nadviazať nové kontakty, Lepšia konferencia je presne pre vás. Toto nie je len konferencia – je to príležitosť, ktorá môže zmeniť váš brand a váš biznis.

Vstupenky sú už v predaji a vzhľadom na limitovaný počet miest odporúčame zakúpiť si lístok v predstihu. V cene je zahrnutý celodenný program, darčeková taška, bohatý catering počas coffee breakov, prístup ku všetkým videozáznamom po podujatí a vstup na afterpárty.

Cover 01.jpg
Foto: Lepšia konferencia

Nečakajte a zaistite si svoje miesto ešte dnes.

Oficiálna stránka konferencie:www.lepsiakonferencia.sk
Instagram: @lepsiakonferencia.sk

