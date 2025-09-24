Marketingová udalosť roka čoskoro v Košiciach: Lepšia konferencia 2025

Tento ročník s témou „Budovanie značky“ sľubuje praktické rady, inšpiráciu a kontakty, ktoré môžu skutočne posunúť váš biznis na ďalší level. Nové priestory ROCA Business Centrum poskytnú ideálne prostredie na networking a získanie cenných skúseností od špičkových odborníkov.
Dátum a miesto
8. november 2025
ROCA Business Centrum, Košice
Program a spíkri
Účastníci sa môžu tešiť na viac ako 11 renomovaných spíkrov, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a know-how v oblasti budovania značky. Medzi potvrdenými rečníkmi sú:
- Michal Meško – zakladateľ Martinusu, lídra na trhu e-kníh a kamenných kníhkupectiev na Slovensku.
- Michal „Yaksha“ Novotný – kreatívec a influencer, zakladateľ agentúry LOVE THEM WORK(s), ktorý stojí za brandingovými kampaňami pre Mercedes či BMW.
- Matej Očenáš – spoluzakladateľ športovej cestovky FutbalTour.sk, expert na strategický rast a marketing.
- Martin Woska – kreatívny a strategický líd agentúry TRIAD, držiteľ viacerých ocenení vrátane EFFIE Europe Grand Prix.
- Miki Plichta – LinkedIn influencer a konzultant, expert na budovanie osobnej značky a marketing na LinkedIn.
- Mária Auxtová – Country Managerka Shoptetu pre Slovensko, odborníčka na e-commerce a technologický rast firiem.
- Imrich Kovaľ – zakladateľ agentúry MERINEO, expert na digitálny marketing, stratégie a budovanie značiek.
- Naďa Kacera – spoluzakladateľka LEVOSPHERE®, biznis marketingová stratégia a branding specialistka s viac ako 350 úspešnými projektmi.
- a ďalší…
Program konferencie je nabitý prednáškami, diskusiami a workshopmi zameranými na aktuálne témy, ako je využitie AI či efektívna komunikácia v marketingu. Panelová diskusia „Autenticita vs. Algoritmus: Na čom dnes stojí úspech značky?“ prinesie pohľad na to, čo dnes skutočne funguje.
Ak chcete nakopnúť svoj biznis, získať konkrétne tipy od lídrov, stretnúť rovnako ambicióznych ľudí a nadviazať nové kontakty, Lepšia konferencia je presne pre vás. Toto nie je len konferencia – je to príležitosť, ktorá môže zmeniť váš brand a váš biznis.
Vstupenky sú už v predaji a vzhľadom na limitovaný počet miest odporúčame zakúpiť si lístok v predstihu. V cene je zahrnutý celodenný program, darčeková taška, bohatý catering počas coffee breakov, prístup ku všetkým videozáznamom po podujatí a vstup na afterpárty.
Nečakajte a zaistite si svoje miesto ešte dnes.
Oficiálna stránka konferencie:www.lepsiakonferencia.sk
Instagram: @lepsiakonferencia.sk
Informačný servis