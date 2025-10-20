Marika Gombitová opäť potvrdila pozíciu speváckej legendy

Legendárna speváčka a skladateľka Marika Gombitová mala v nedeľu 19.10.2025 výnimočný deň. V priestoroch galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave uviedla do života svoj prvý live album Marika Gombitová BRATISLAVSKÁ LÝRA. Na albume, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Musica sa nachádza 19 skladieb a sú výberom z účinkovaní Mariky na Bratislavskej lýre v rokoch 1976-1985, kedy sa na ňom zúčastnila 4x súťažne a 3x nesúťažne. Priestory na krst neboli zvolené náhodne – všetky nahrávky totiž pochádzajú z archívu Slovenskej televízie a rozhlasu.
Album za účasti Marikiných priateľov a pozvaných hostí lupeňmi ruží pokrstili jej dlhoročný rodinný priateľ, filantrop a zakladateľ charitatívneho koncertu Úsmev ako dar Július Hron a generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková. Medzi pozvanými hosťami nechýbali autori skladieb – Kamil Peteraj, Janko Lehotský, Pavol Hammel, Ján Lauko, Gabo Dušík či Ali Brezovský a autorský tím, ktorý sa podieľal na vzniku nových skladieb – Tomáš Zubák, Štefan Hegedüš a Peter Farnbauer.
Marika Gombitová priznala, že na krst albumu sa veľmi tešila. „Krst albumu je vždy slávnostným okamihom a ja som ten posledný absolvovala už dávno. Potešilo ma, že sa budem môcť stretnúť s mojimi priateľmi a v mnohých prípadoch aj tvorcami pesničiek, ktoré sa nachádzajú na albume. S niektorými z nich som sa nevidela už poriadne dlho a tak sme si spolu zaspomínali a veľmi dobre sa porozprávali,“ hovorí Marika Gombitová.
Krstní rodičia albumu Bratislavská lýra boli Marikiným pozvaním do tejto úlohy potešení „Keď mi Marika zavolala, prvých pár sekúnd som si hovoril či som vôbec hodný takejto zodpovednej úlohy. Ale nakoniec ma Marika presvedčila a ja sa veľmi teším, že to o čom som pred rokmi sníval, aby sa nám Marika opäť vrátila na pódia a medzi ľudí je dnes realitou a ona svoju umeleckú kariéru naplno rozvíja ďalej,“ hovorí Július Hron.
„Bola som prekvapená, že Marika počas krstu vôbec po prvýkrát navštívila terajšiu budovu Slovenského rozhlasu. Jej fanúšičkou som už od 80. rokov a album Bratislavská lýra z archívu Slovenskej televízie a rozhlasu som prijala veľmi pozitívne, uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková.
Okrem krstu albumu však na Mariku čakalo aj jedno prekvapenie. Od majiteľa vydavateľstva Musica Martina Hanusku si prevzala platinovú platňu za predaj predošlého albumu Nevy(í)dané rarity a singlu Fantóm srdca – Stúpanie. Marika tak dokázala, že aj po rokoch patrí k najúspešnejším interpretom na slovenskej hudobnej scéne. „Keď som na jar 2024 s malou dušičkou oslovil Marikin tím, mal som ambíciu aby vyšiel aspoň jeden album s jej nevydanými vecami. Nakoniec sa podarili až dva albumy z čoho mám nesmiernu radosť. Podarilo sa totiž vydať všetko, čo sa v archíve STVR nachádzalo. A to, že za Nevy(í)dané rarity sme Marike mohli odovzdať platinovú platňu svedčí o tom, že našu prácu ocenili aj Marikini fanúšikovia „ hovorí Martin Hanuska. A ako na udelenie platinovej platne zareagovala Marika? „Bola som nesmierne prekvapená, ale aj veľmi potešená. Ďakujem predovšetkým mojim skvelým fanúšikom, pretože práve ich priazeň umožnila, že som získala Platinovú platňu. Úprimne im za to ďakujem, je to pre mňa do budúcna úžasná motivácia“
Marika Gombitová vydala počas doterajšej kariéry deväť štúdiových albumov a množstvo kompilácií. Je držiteľkou štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy, niekoľkých prestížnych ocenení – Žena 21. storočia, Slovenka roka, Mimoriadna cena Krištáľového krídla a mnohých ďalších. Dosiaľ je jedinou ženou, ktorej ako autorke pesničiek udelili Veľkú cenu SOZA. Marika naspievala 238 skladieb, z toho pri 66 je autorkou hudby. Je dôkazom, že pieseň sa dá nielen odspievať, ale osobitnou interpretáciou aj prežiť.
A ako budú v najbližšom čase vyzerať Marikine dni? „Hneď po skončení krstu som v štúdiu Slovenského rozhlasu nahrávala s legendárnym moderátorom Vladom Francom 1 000. vydanie jeho hudobnej relácie Túto hudbu mám rád, ktoré je rozdelené do dvoch častí a vypočuť si ho budete môcť počas nasledujúcich víkendov. A potom to už bude o nepretržitých prípravách na môj jediný tohtoročný koncert Vianoce Mariky Gombitovej, ktorý sa uskutoční 9.12.2025 v Bratislave. Už sa neviem dočkať stretnutia s mojim publikom “ dodáva Marika Gombitová.
Marika Gombitová Facebook: https://www.facebook.com/MarikaGombitovaOfficial
