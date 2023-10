Marek Doležal bude novým generálnym riaditeľom BILLA na Slovensku

Spoločnosť BILLA, s.r.o. bude mať od 1. januára 2024 nového generálneho riaditeľa. Marek Doležal, ktorý je v súčasnosti prevádzkovým riaditeľom spoločnosti PENNY v Rumunsku, nahradí Arnda Riehla, ktorý tento post zastával od apríla 2021.

V koncerne REWE Group, do ktorého BILLA patrí, pôsobí Marek Doležal od roku 2014, keď nastúpil na pozíciu vedúceho nákupu v spoločnosti PENNY Česká republika. V roku 2021 bol vymenovaný za prevádzkového riaditeľa spoločnosti PENNY Rumunsko, kde riadi oblasti nákupu, logistiky, SCM, zabezpečenia kvality a auditu/bezpečnosti predajní.

„Prebrať vedenie BILLA na Slovensku bude pre mňa cťou a výzvou. Arnd Riehl odviedol za posledné tri roky skvelú prácu, vďaka ktorej sa spoločnosť posunula vpred míľovými krokmi. A to aj napriek pandémii, energetickej kríze či inflácii. Teším sa na skvelý tím a na to, že budeme pokračovať v ďalších úspešných príbehoch, ktoré spoločnosť od nového roka čakajú. Našou prioritou budú aj naďalej a v prvom rade spokojní zákazníci, ktorým chceme poskytnúť aj široký sortiment potravín a novinky od slovenských výrobcov, ale tiež špeciality z jednotlivých regiónov. Uvedomujeme si dôležitosť podpory domácej ekonomiky, preto budeme ďalej rozvíjať spoluprácu so slovenskými dodávateľmi. V neposlednom rade je našim cieľom udržiavanie vysokej kvality potravín za výhodné ceny,“ povedal M. Doležal.

V minulosti Marek Doležal pracoval na rôznych manažérskych pozíciách v spoločnosti Tesco v Českej republike a na Slovensku. Bohaté skúsenosti získal aj ako obchodný riaditeľ pre čerstvé potraviny a výkonný riaditeľ Tesco Franchise Stores. Vo funkcii generálneho riaditeľa BILLA na Slovensku sa bude zodpovedať Espenovi B. Larsenovi, členovi predstavenstva REWE International AG. Po odchode z vedenia slovenskej pobočky ostáva A. Riehl aj naďalej pôsobiť v koncerne REWE Group.

