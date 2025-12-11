Manželstvo na obrúsku, rozvod na tanieri – tvorcovia komédie Keď sa zhasne s Tomášom Maštalírom a Petrou Polnišovou predstavujú trailer

Otvorenie novej reštaurácie 7 hriechov sa napokon premenilo na manželskú pomstu – a stará dohoda napísaná v opitosti na obyčajný obrúsok sa nečakane stala hlavným chodom pikantného večera. O tom, že nová komédia režiséra Andyho Fehu s hviezdnym obsadením, ktorá príde do kín 12. februára 2026, naservíruje poriadnu porciu absurdných situácií a humoru, sa môžete presvedčiť už teraz:
V manželstve Tomáša Maštalíra alias vyhľadávaného gynekológa Richarda a ambicióznej šéfkuchárky Niny (Petra Hřebíčková) to už poriadne vrie. Nebyť zmluvy, ktorú kedysi v opitosti spísali na obrúsok a v ktorej sa zaviazali, že ten, kto spôsobí koniec vzťahu, odíde s prázdnymi rukami, rozvod by už dávno bol „na stole“. Richard preto v zúfalstve požiada najlepšieho kamaráta Čendu (Martin Pechlát), ktorý je ženatý s ich spoločnou kamarátkou Alenou (Petra Polnišová), aby Ninu zviedol počas otvorenia jej nového podniku. Tá však jeho tajný plán odhalí a rozhodne sa pre sladkú pomstu. Neveru za neveru! A tak je „napečené“ nielen na sedemchodové menu, ktoré Nina s Mirkom (Vojta Kotek) podávajú svojim VIP hosťom, ale aj na slávnostný večer plný zmätkov, komických situácií a gastronomických prekvapení.
„Je to nešťastný gynekológ so svojím tajomstvom. Bavilo ma hrať ho,“ hovorí o postave Richarda Tomáš Maštalír. Podpísal by však v reálnom živote niečo pod vplyvom alkoholu? „To závisí, myslím, od stupňa opitosti,“ smeje sa.
Jeho filmová manželka Petra Hřebíčková sa nazdáva, že predmanželská zmluva má v niektorých prípadoch zmysel. „Hoci pre niektorých veľmi zamilovaných ľudí to môže byť nepríjemné, akoby si tým dávali najavo, že nemusia spolu zostať celý život. Alebo je to naopak prejavom dôvery – môžeme spísať predmanželskú zmluvu, lebo sme si istí, že spolu aj tak zostaneme. Ja rozhodne nie som proti,“ vysvetľuje herečka, ktorá sa kvôli svojej postave musela naučiť čistiť mušle.
„Inak som najmä pozorovala našich šéfkuchárov, ktorí sú skutoční profesionáli a výborní kuchári, takže som sa od nich skôr učila a odpozerávala detaily. Moja rola nebola až taká veľmi kuchárska – skôr som iba šéfovala,“ spomína Petra na tohtoročné nakrúcanie v olomouckom Telegraphe, pre účely filmu premenenom na zážitkovú reštauráciu 7 hriechov. Sedemchodové menu zostavil michelinský šéfkuchár Oldřich Sahajďák, chef patron reštaurácie La Degustation Bohême Bourgeoise aj jej sesterského podniku Marie B.
Fanúšikovia komédií sa môžu tešiť aj na obľúbenú herečku a komičku Petru Polnišovú. Jej postava Aleny sa bude snažiť tajne pomôcť svojej kamarátke Nine a chtiac-nechtiac spôsobí sled komických udalostí. „Ona je bláznivá, mám rada postavy, ktoré sú trocha uletené. Nemám skúsenosti s veštením ani podobnými vecami, ale páčilo sa mi, že je absolútny sangvinik a nemá problém s ničím. A presne taká by som niekedy chcela byť aj ja,“ hovorí. Hoci v komédii Keď sa zhasne stvárni veselú ezoteričku, sama o sebe tvrdí, že ezoterický typ nie je. „Ale verím na energie. Verím aj tomu, že existuje množstvo vecí, ktoré nepoznáme, dejú sa a ešte im nerozumieme. Je príjemné byť trocha obklopená tajomstvom, dávať význam veciam okolo nás. Myslím si, že to ľudstvo robí od začiatku. Či je to pravda, neviem — pre mňa je to skôr zábava,“ dodáva.
Na zvodnú komédiu plnú chutí, v ktorej okrem Tomáša Maštalíra, Petry Polnišovej, Petry Hřebíčkovej, Vojta Koteka a Martina Pechláta zažiaria aj Simona Lewandowska či Lucie Vondráčková, sa môžete tešiť v kinách už od 12. februára 2026.
Film vzniká s podporou Státního fondu audiovize z programu filmových pobídek a slovenského Audiovizuálneho fondu. Projekt financuje Európska únia – Next Generation EU v rámci NPO v programe Kreativních voucherů MKČR. Záštitu nad projektom prevzal primátor štatutárneho mesta Olomouc Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.
Informačný servis