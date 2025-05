Manželka mu dala originálny darček k jubileu. Jej pikantné fotografie sa však dostali na internet - FOTO

Päťnásobný hokejový majster sveta Čech David Výborný v januári oslávil 50. narodeniny. Jeho oslava bola predmetom aj pre viaceré médiá.

Manželka Irena sa ho rozhodla prekvapiť skutočne nezvyčajným spôsobom. Prišla do fotoateliéru, zapózovala bez podprsenky a fotografie darovala svojej láske, s ktorou je už 30 rokov.

Netrvalo však dlho a zábery boli zverejnené aj na webovej stránke českého denníka Blesk. Informoval o tom portál iltalehti.fi.

Obetovala sa

Niektorým ľuďom by to mohlo vadiť, ale Výborný má na to iný názor. „Mne je to jedno. To sa stáva, keď ste slávny,“ povedal na galavečeri, kde ho uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

„Z darčeka som bol nadšený. Irena mi povedala: ´Toto je naša posledná šanca, keďže máme 50 rokov. Neviem, či by sme to robili ešte v šesťdesiatke,´“ prezradil rodák z Jihlavy.

Výborný sa svojej manželke úprimne poďakoval, keď ho vymenovali do Siene slávy IIHF. Počas jeho hviezdnej kariéry sa viackrát obetovala.

Na snímke manželka Davida Výborného Irena, ktorá si pre neho prichystali originálny darček k 50. narodeninám – fotografie bez podprsenky. Foto: isport.blesk.cz /Katka Hajdinová

Irena napríklad 13 rokov spala v oddelenej izbe, aby sa mohol naplno pripravovať na svoje zápasy.

Útočník, ktorý odohral viac ako 500 zápasov v NHL, sa v súčasnosti venuje trhu s nehnuteľnosťami.

„Zarábam dobré peniaze, pretože kupujem domy v centre Prahy. Niekedy je to dokonca lepší biznis ako v NHL,“ prezradil pre spomínaný fínsky web.