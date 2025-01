Manchester United má namierené do osmičky EL, hrdina Fernandes chce vyhrať celú súťaž - VIDEO

Futbalisti anglického klubu Manchester United sa vo štvrtkovom stretnutí hlavnej časti Európskej ligy 2024/2025 opäť poriadne vytrápili, ale aspoň to bolo s puncom víťazstva. „Červení diabli“ doma na Old Trafforde vyhrali nad Glasgowom Rangers 2:1, o víťazstve United rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu Portugalčan Bruno Fernandes.

Vďaka trojbodobému zisku sa Manchester United dostal na 4. priečku znamenajúcu priamy postup do osemfinále. Remíza 1:1 by mužstvo Rúbena Amorima ponechala mimo najlepšej osmičky, čo znamená potrebu hrať šestnásťfinále. Ak United na budúci týždeň zvládnu duel v Bukurešti proti FCSB, vyhnú sa náročnému dvojzápasu o postup do osemfinále. Hosťom by mal v Rumunsku na postup do osmičky stačiť bod.

Najhorší tím v histórii klubu

„Bolo to víťazstvo, ktoré sme v tejto chvíli skutočne potrebovali,“ povedal šéf lavičky United Amorim, ktorého pôsobenie v Anglicku zatiaľ nie je také, ako si predstavoval. Od novembrového nástupu do funkcie viedol mužstvo v 16 dueloch, v ktorých zaznamenal šesť víťazstiev, tri remízy a až sedem prehier.

United prehrali štyri z predchádzajúcich piatich domácich zápasov, čo podnietilo trénera Rúbena Amorima, aby označil svoj tím za „najhorší“ v histórii klubu.

Nech si fanúšikovia nezvyknú na prehry

„V tomto klube potrebujete vyhrať každý zápas. Viete, že ak tu nevyhráte zápasy, bude to ťažké, prídu ťažké chvíle,“ povedal Fernandes pre TNT Sports a dodal: „Je to obrovský klub, ktorý je zvyknutý vyhrávať zápasy. Dúfam, že naši fanúšikovia si nikdy nezvyknú na prehry, dokonca ani po týchto nedávnych skúsenostiach. Chcem, aby cítili, že tento tím musí vyhrať každý zápas.“

Amorim dúfa, že United sa vyhnú šestnásťfinále aj preto, aby mali extra čas v tréningovom procese na vylepšenie viacerých vecí. Fernandes otvorene vyhlásil, že tím z Manchestru chce vyhrať túto súťaž. „Chceme byť v prvej osmičke, aby sme sa vyhli ďalším dvom zápasom. Dnes bolo dôležité vyhrať. Ale chceme ísť až do finále,“ skonštatoval portugalský legionár.