Manchester City zostáva v hre o titul v FA Cupe, mladík O'Reilly zariadil postup cez nebezpečný Plymouth - FOTO

Futbalový klub Manchester City síce už asi neobháji titul v Premier League, no stále je v hre o celkový triumf v pohárovom FA Cupe. Zverenci trénera Pepa Guardiolu postúpili do štvrťfinále, keď v sobotu zdolali Plymouth 3:1.

Favorit na domácej pôde prehrával od 38. minúte gólom Maksyma Talovierova, ale ešte pred prestávkou vyrovnal Nico O’Reilly. Po zmene strán ten istý hráč zariadil najtesnejší náskok pre giganta a bodku za duelom dal Kevin de Bruyne.

„Musím zložiť veľký kompliment pre Plymouth, ktorý nám situáciu poriadne sťažil. Súper hral mimoriadne organizovane, ale aj my sme absolvovali dobrý duel,“ vyhlásil po postupe kouč Guardiola.

Pochvala pre mladíka

„Nič nepovažujeme za vopred vybavené, najmä keď sme videli, ako dobre hrá Plymouth v obrane a aké problémy spôsobil Liverpoolu. Majú celkom dobrý tím,“ pokračoval španielsky kormidelník na lavičke anglického družstva.

„Síce sme v tomto stretnutí inkasovali, ale celkovo sme odohrali dobrý zápas. Nico O’Reilly môže nastúpiť na viacerých postoch a som veľmi rád, že to bol práve on, kto nám dnes výrazne pomohol,“ myslí si Guardiola.

Bude z toho opäť aspoň semifinále?

V predchádzajúcej sezóne „The Citizens“ prehrali vo finále FA Cupu s mestským rivalom Manchestrom United, teraz sú ešte v hre o tretiu túto trofej v ére kouča Guardiolu.

„Koľkokrát za ostatné roky sme boli v semifinále? Keď sa do neho dostanete šesťkrát bez prerušenia, je to pre to, že je to dôležitá súťaž. Som na to hrdý, milujem to,“ dodal.

Do štvrťfinále FA Cupu sa v sobotu dostal aj Bournemouth cez Wolverhampton, Preston si poradil s Burnley a hráči Crystal Palace triumfovali nad Millwallom. V nedeľu Newcastle United vyzve Brighton a Manchester United si zmeria sily s Fulhamom. Už v piatok do štvrťfinále postúpila aj Aston Villa triumfom nad Cardiffom. A v pondelok Nottingham nastúpi proti Ipswichu.