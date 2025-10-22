Mamografia je najlepšia diagnostická metóda v prevencii rakoviny prsníka - ROZHOVOR

V špeciálnom vydaní Štúdia SITA s pacientskou organizáciou NIE RAKOVINE sa vraciame k téme prevencie rakoviny prsníka, o ktorej diskutuje Jana Pifflová Španková s klinickou onkologičkou MUDr. Miroslavou Malejčíkovou z Národného onkologického ústavu a s MUDr. Belou Mriňákovou PhD., MHA, MPH z Onkologického ústavu Svätej Alžbety.
Reláciou nás sprevádza Jana Pifflová Španková, zakladateľka a prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE o. z., líderka pacientskej advokácie, autorka a moderátorka zdravotníckych televíznych formátov. Je autorkou celoslovenských i medzinárodných osvetových a komunikačných projektov a autorkou televíznych seriálov Medicína, Ambulancia, Moja diagnóza v RTVS.
V diskusii s klinickou onkologičkou MUDr. Miroslavou Malejčíkovou z Národného onkologického ústavu a s MUDr. Belou Mriňákovou PhD., MHA, MPH z Onkologického ústavu Svätej Alžbety sa dozviete aj to:
- Aké sú limity samovyšetrenia prsníkov
- Aký vplyv má včasná diagnostika na samotnú liečbu, rekonvalescenciu a zaisťovaciu liečbu
- Ako sa zmenila liečba rakoviny za posledné dekády
- Aké percento Sloveniek chodí na pravidelnú mamografické vyšetrenie
- Ako multidisciplinárne lekárske tímy zlepšujú účinnosť liečby
- Či postihuje rakovina prsníka aj mužov
Rakovina prsníkaje aktuálne najčastejšourakovinouna Slovensku, ročne máme približne 3,5 tisíca nových prípadov. „Nemá žiadny zmysel schovávať pred ňou hlavu do piesku. Aj keď spravíme všetko preto, aby sme ju nedostali, nie sme pred ňou úplne chránení a na mieste je prevencia a skorý záchyt. Mať zistenú rakovinu v tom včasnom štádiu, kedy je iba v prsníku, je veľký rozdiel oproti tomu, keď sa diagnostikuje pokročilá,“ zdôrazňuje MUDr. Bela Mriňáková.
MUDr. Miroslava Malejčíková doplnila, že je veľmi dôležité odhaliť nádor, keď je operovateľný. Ak je ochorenie v prvom štádiu, tak pravdepodobnosť, že žena nebude mať do päť rokov recidívu je skoro 95 percent. V druhom štádiu je to 70 až 85 percent a v treťom štádiu, kedy nádor je väčší a je postihnutých aj viac lymfatických uzlín v pazuche, tak pravdepodobnosť, že bude bez recidívy je 40 až 60 percent.
„Mamografia je najlepšia diagnostická metóda v prevencii,“ reaguje na mýty a dezinformácie o tejto metóde doktorka Mriňáková. Dokáže zachytiť nádory v tom nízkom štádiu a zachraňuje životy pacientiek. „Ak by sme celú populáciu presvedčili, že bude chodiť na preventívne mamografie, takmer sa zbavíme tých pokročilých nádorov, ktoré sú diagnostikované neskoro,“ doplnila.
Ako vysvetlila, prvé zmeny v prsníku dokáže mamografia identifikovať roky predtým, ako si žena dokáže niečo nahmatať. „Práve tie pravidelné dvojročné vyšetrenia, kde sa vidia maličké zmeny v prsníku, dokážu nielenže zachytiť rakovinu skoro, dokážu ju častokrát objaviť v štádiu, ktoré je ešte prekancerózne,“ hovorí.
Špeciálne vydanie Štúdia SITA sme pripravili s pacientskou organizáciou NIE RAKOVINE o. z. na podporu prevencie onkologických ochorení.
Pacientska organizácia NIE RAKOVINE, obhajuje práva onkologických pacientov a spája všetkých, ktorí môžu zlepšiť onkológiu na Slovensku. Pomáha onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie – poskytujeme psychickú podporu, sociálne poradenstvo a praktické rady ako zvládať liečbu.
Vyškolení dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov poskytujú psycho-sociálnu podporu súčasným onkologickým pacientom na celom Slovensku.
Pacientska organizácia NIE RAKOVINE poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:
- Online poradňa
- Bezplatná pacientska linka: 0800 800 183
- Pacientske poradne
Zakladajúci členovia Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman založili organizáciu NIE RAKOVINE dňa 17.11.2016.