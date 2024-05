Majstrovstvá sveta v hokeji 2024: Štvrťfinále povinnosťou

Piatok 10. mája majú slovenskí hokejoví fanúšikovia vo svojich kalendároch zaznačený výraznou farbou. U našich západných susedov sa totiž začínajú 87. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Titul obhajujú Kanaďania, ktorí si v minuloročnom finále poradili s Nemcami. Slovensko ostalo pred bránami vyraďovacej časti a konečné 9. miesto by bolo tento rok jednoznačne neúspechom.

Slovenskí hráči sa môžu na MS v Českej republike spoľahnúť na veľmi silnú podporu fanúšikov a v porovnaní s minulým rokom aj na viaceré hviezdy z NHL. Postup medzi osmičku najlepších tímov by nám preto tento rok nemal uniknúť. Papierové predpoklady však budú musieť potvrdiť hráči priamo na ľade ostravskej Ostravar Arény s kapacitou takmer 9 000 miest. Minulý rok sa s elitnou kategóriu rozlúčili Slovinci a Maďari, naopak, medzi 16 najlepšími tímami sa tento rok predstavia tímy Poľska a Veľkej Británie.

Hokej je spoločne s futbalom na Slovensku najsledovanejším športom. Počas Majstrovstiev sveta sa fanúšikmi neplnia len štadióny, ale aj puby a bary. Reprezentačný hokej jednoznačne spája Slovákov a inak tomu nebude ani tento rok.

V dnešnom článku sa dozviete:

ktoré hviezdy sa predstavia v našom tíme

hráči ktorej krajiny majú najväčšie šance na zisk majstrovského titulu

kto by mohol byť čiernym koňom turnaja podobne ako Lotyši na vlaňajšom domácom šampionáte

komu podľa stávkových kancelárií hrozí vypadnutie z A kategórie MS?

Slovensko bez hráčov z KHL, ale s hráčmi z NHL

Podobne ako minulý rok, ani tento sa na majstrovstvách nepredstavia hráči, ktorí hrajú v KHL. Dobrou správou však je, že tím Craiga Ramsayho na rozdiel od MS 2023 posilní na naše pomery skutočne silná skupina hráčov zo zámoria. Po tom ako sa Montreal nedostal do play off slovenských fanúšikov potešila správa o uvoľnení draftovej jednotky z roku 2022 Juraja Slafkovského. Obrovský progres ukázal najmä v druhej polovici aktuálnej sezóny a očakávania od neho budú právom veľmi veľké. Chýbať nebude ani draftová dvojka z toho istého roka, Šimon Nemec. Ani jeho tímu – New Jersey Devils sa nepodarilo postúpiť do play off o Stanley Cup a rovnako ako Slafkovský stíha aj záverečnú fázu prípravy pred MS.

Zo zámoria náš tím posilnia aj útočníci Tomáš Tatar (Seattle Kraken), Pavol Regenda (Anaheim Ducks) a Martin Pospíšil (Calgary Flames). Cez prvé kolo play off sa nepodarilo prejsť Washingtonu Capitals, ktorého dres oblieka Martin Fehérváry ani Tampe Bay Lightning s Erikom Černákom. Z tejto dvojice sa však na MS predstaví len Fehérváry, nakoľko Černák si doliečuje zranenie.

V nominácii sú tiež skúsené stálice z minulých šampionátov so skúsenosťami z NHL a špičkových európskych líg – Marek Hrivík a Peter Cehlárik. Jednotkou medzi tromi žrďami by mal byť Samuel Hlavaj alebo Stanislav Škorvánek. Obidvaja mali vlani výborné čísla a v štatistikách boli medzi TOP brankármi šampionátu. Škorvánek dokonca s 1,27 inkasovanými gólmi na zápas a 95,37 %-nou úspešnosťou zákrokov úplne na vrchole medzi brankármi, ktorí odchytali aspoň 40 % zápasov. Dlhodobo vysokú výkonnosť si drží aj Matej Tomek, ktorý by mal na šampionáte doplniť spomínanú dvojicu.

V skupine proti USA aj Švédom

Slováci sa predstavia na hokejových majstrovstvách sveta v Českej republike v skupine B. Ak by sme sa pozreli na umiestnenie našich súperov na ostatných MS 2023, mohli by sme povedať, že nás čaká veľmi ťažká skupina. Máme v nej vicemajstrov sveta Nemcov, bronzových medailistov Lotyšov aj Američanov, ktorí skončili štvrtí. Mimoriadne silný tím skladajú Švédi, ktorí budú našimi poslednými súpermi v skupine. Väčšina nominovaných hráčov je z NHL a nechýbajú medzi nimi napríklad Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Joel Eriksson Ek či Lucas Raymond, ktorý nastúpil za Detroid Red Wings vo všetkých 82 zápasoch s úctyhodnou produktivitou 31 gólov a 41 asistencií. Švédi čakajú na medailu od roku 2018 a v Čechách budú mať nepochybne tím, ktorý ich radí medzi TOP favoritov šampionátu.

Nepríjemní budú už tradične aj Kazachovia, naopak o zostupujúcom do B kategórie by sa malo rozhodnúť medzi Francúzskom a Poľskom. Hokej však píše častokrát zaujímavé a neočakávané príbehy a výsledky nie vždy korešpondujú s papierovými predpokladmi.

Náš tip: Našim chlapcom neujde postup medzi osmičku najlepších a spoločne s Nemcami, Američanmi a Švédmi sa predstavia v štvrťfinále. Naopak, zachrániť sa nepodarí tohtoročným nováčikom v najvyššej kategórii Poliakom, ktorí sa po MS rozlúčia s A kategóriou hokejových MS. Najväčšie šance na víťazstvo v skupine sa podľa kurzov dávajú tímu USA. Počiatočný kurz na to, že zo skupiny postúpi z prvého miesta Slovensko bol na ifortuna.sk tretí najnižší, 13,00.

V „áčku“ silní domáci aj majstri sveta z 2023

Príjemné starosti so skladaním tímu majú hostitelia šampionátu. V zámorí majú výrazne viac hráčov ako my a viacerí potvrdili účasť na MS. Z NHL bude kompletná trojica brankárov – Mrázek, Vejmelka, Dostál. Rešpekt vzbudzujú aj ďalšie mená ako Gudas, Zohorna, Zadina, Kubalík či spoluhráči Šimona Nemca Palát a Nosek. Nechýba ani najproduktívnejší hráč MS 2022 Roman Červenka. Realizačný tím bude nepochybne sledovať ďalší vývoj v play off NHL a českí fanúšikovia veria, že už aj tak dosť nabitý tím posilnia ďalšie hviezdy.

Súpermi Čechov budú v skupine úradujúci majstri sveta Kanaďania aj tradične silní Fíni, ktorí sa stali majstrami sveta na domácom šampionáte pred dvomi rokmi. Štvrtými postupujúcimi by mali byť Švajčiari. Zvyšné 4 tímy – Nórsko, Dánsko, Rakúsko a Veľká Británia by mali zvádzať boje o záchranu, pričom najmenšie šance na to, že sa o rok predstavia opäť v A kategórii MS, sa dávajú Veľkej Británii a Rakúsku.

Náš tip: Potvrdia sa prognózy a vyššie spomínané tímy postúpia bez problémov medzi TOP osem. Do nižšej kategórie sa budú po roku v Áčku porúčať hráči z Veľkej Británie.

