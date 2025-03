Majsterka sveta i Európy si zarába fotkami v spodnom prádle. Za pikantnosti má viac peňazí, ako keď športovala - FOTO

Bývalá hviezda Veľkej Británie v rýchlokorčuľovaní Elise Christieová ukončila kariéru v roku 2021. Očakávala totiž potomka. Po pôrode sa chcela k milovanému športu vrátiť, no zatiaľ sa jej to nepodarilo.

Dostala sa do finančných ťažkostí, preto vymyslela alternatívu, ktorá jej mala pomôcť. A to nielen v príprave na športový návrat, ale aj v súkromí.

Tridsaťštyriročná Christieová najprv zdieľala medzi svojimi sledovateľmi fotografie v spodnom prádle, teraz vyskúšala aj svoju kombinézu z nedávnych úspešných časov.

Na známej platforme, kde sa dá zaplatiť danej modelke či modelovi, aby pravidelne pridávali fotografie pikantného typu, sa Britka udomácnila.

Jej nedávny príspevok však verejnosť pobúril. Keďže si obliekla olympijskú kombinézu, v ktorej kedysi súťažila, našli sa aj takí, ktorí jej písali nenávistné správy.

Podľa nich totiž znevážila vlajku Veľkej Británie. Bola otočená chrbtom ku kamere, kde ukázala svoj zadok v tesnom oblečení s popisom „Je to dostatočne tesné?“.

Is it tight enough? 😋❤️ pic.twitter.com/zrJrBNxsuK

Na svojej stránke láka nových prípadných „klientov“ tým, že ich bude „dráždiť“. „Budem zdieľať exkluzívny obsah, ktorý je spontánny a vzrušujúci.“

Za víťazstvo na majstrovstvách sveta v roku 2017 zarobila 5-tisíc libier (takmer 6-tisíc eur). Od minulého roka však toľko zarábala mesačne vďaka spomínanej platforme. Teraz je to ešte o dve tisícky libier viac (približne 8 395 eur).

Po odchode do „dôchodku“ bojovala s alkoholizmom, sebapoškodzovaním a dokonca bola istý čas bez strechy nad hlavou, pripomenul web dailymail.co.uk.

Na MS získala dokopy desať cenných kovov. Rovnaký kúsok sa jej podaril aj na európskych šampionátoch, kde však má desať zlatých medailí.

Počas účasti na troch olympijských hrách nezískala ani jednu lesklú pamiatku, ktorú by si mohla vziať domov.

Napriek tomu sa zdá, že hoci to na návrat k rýchlokorčuľovaniu nevyzerá, finančné problémy už nemá. Zarábať si už vie iným, i keď diskutabilným, spôsobom.

When did you start following me? 💖 pic.twitter.com/gXZ31lOE1p

— Elise Christie (@Elise_Christie) February 19, 2025