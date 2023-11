Majster útekov. Skutočný príbeh o neuveriteľnom úteku z Osvienčimu

Zaradil sa medzi hŕstku ľudí, ktorým sa podarilo utiecť z Osvienčimu. Chcel odhaliť pravdu o tábore smrti a varovať posledných Židov v Európe pred krutým osudom, ktorý ich čaká na konci železničnej trate. Rudolf Vrba utiekol v apríli 1944 spolu s Fredom Wetzlerom a toto je ich fascinujúci príbeh. Majster útekov z pera oceňovaného žurnalistu, ktorý pútavo odhaľuje najtemnejšie tajomstvo holokaustu.

Štyroch z piatich Židov, ktorí prišli do Osvienčimu, vybrali na okamžité usmrtenie. Ak bol niekto na prácu priveľmi starý alebo priveľmi mladý, ak bol nápadne slabý alebo chorý, poslali ho doľava. Tých rovno naložili na väčšie esesácke nákladné autá, ktoré tam čakali, alebo museli prejsť pešo dva kilometre do červeného alebo bieleho domčeka, kde ich čakala smrť.

V apríli 1944 sa Slovákovi Rudolfovi Vrbovi ako jednému z prvých Židov podarilo utiecť z Osvienčimu. Vtedy sa ešte volal Walter Rosenberg.

Dostať sa z nacistického pekla skúsili stovky väzňov, no uspelo len zopár z nich. Vrba sa na tento takmer nemožný kúsok odhodlal preto, aby odhalil svetu pravdu o tábore smrti a varoval posledných Židov v Európe, aký osud ich čaká na konci železničnej trate. Napriek všetkým rizikám spolu s kamarátom Fredom Wetzlerom zdolali vrchy, prebrodili rieky, o vlások unikli nemeckým guľkám až napokon prepašovali prvý kompletný opis Osvienčimu, aký kedy svet videl – podrobnú správu, ktorá sa napokon dostala k Franklinovi Rooseveltovi, k Winstonovi Churchillovi a k pápežovi.

Iba málokto však dbal na varovanie, pri ktorom rodák z Topoľčian – vtedy len devätnásťročný chlapec – riskoval všetko, aby ho dal na známosť. Niektorí mu neverili. Iní pokladali za lepšie mlčať. Vrba pomohol zachrániť dvestotisíc životov – ale stále bol presvedčený, že to mohlo byť oveľa viac.

Toto je príbeh talentovaného „majstra útekov“, ktorý už v mladom veku chápal, že rozdiel medzi pravdou a klamstvom občas znamená aj rozdiel medzi životom a smrťou.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Alfréd Swan:

Majster útekov je výborná kniha. Neuveriteľne silný príbeh o vzrušujúcom dobrodružstve mladíka, ktorému sa ako prvému podarilo dostať z Osvienčimu. Sledujeme jeho prvé úteky, samotný Osvienčim a útek s Fredom Wetzlerom, čo je zhruba polovica knihy. Výborne podané, napínavé a pútavé. Takmer reportážny dokuromán, z ktorého mrazí.

V druhej polovici sledujeme to, ako sa ich správa o hrôzach v Osvienčime dostáva do sveta. Pomaly, váhavo. Niekde boli politici a predstavitelia štátu alibisti. Inde nechceli veriť, že by sa také čosi mohlo diať…

Dvaja mladíci mali jediný cieľ – aby sa o tom začalo čo najskôr hovoriť, pretože nacisti chystali doviezť do koncentračných táborov 200.000 židovských Maďarov a aspoň tých chceli zachrániť. No nie všetko sa darilo, bola v tom nedôvera, politikárčenie, skepticizmus…

Jonathan Freedland je fejtonista denníka Guardian, predtým pôsobil ako zahraničný spravodajca. V BBC Radio 4 uvádza seriál o nedávnej histórii The Long View a dva podcasty – Politics Weekly America pre Guardian a Unholy spolu s izraelským novinárom. V minulosti dostal Orwellovu cenu za žurnalistiku.

Je autorom dvanástich kníh, Majster útekov je najnovšia. Napísal deväť trilerov pod menom Sam Bourne vrátane knihy The Righteous Men (Spravodliví), ktorá bola na čele rebríčka bestsellerov Sunday Times.

Milan Buno, knižný publicista

