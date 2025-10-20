Maguire verí, že triumf na Anfielde pomôže Manchestru United vybudovať pozitívnu sériu

Anglický futbalový obranca Harry Maguire z Manchestru United verí, že víkendové ligové víťazstvo 2:1 na pôde FC Liverpool pomôže tímu vybudovať pozitívnu sériu.
Hrdina nedeľňajšieho zápasu Maguire strelil víťazný gól v 84. minúte a zaistil tak „Red Devils“ druhý triumf v rade v Premier League pod vedením trénera Rúbena Amorima.
„Tento klub si pravdepodobne vyslúži pochvalu za odolnosť a bojovnosť. Ale ak nebudeme hrať dobre v ďalšom zápase proti Brightonu, bude to rovnaké aj na ďalší týždeň. Musíme na tom stavať, budovať pozitívne výkony, pretože výkony vedú k výsledkom,“ povedal Maguire.
Priznal tiež, že víťazstvo na Anfielde bolo pre neho osobne dôležité, keďže United tam nevyhrali takmer desať rokov. „Som tu sedem rokov a bolo ťažké nevyhrať tam. Bolo to stále v mojich myšlienkach. Teraz som v poslednom roku zmluvy, takže toto môže byť môj posledný zápas na Anfielde za United a je dôležité, že som to dokázal,“ dodal.