Maguire verí, že triumf na Anfielde pomôže Manchestru United vybudovať pozitívnu sériu

Skúsený obranca zdôraznil potrebu pokračovať vo výkone a vyhrať ďalší zápas proti Brightonu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Harry Maguire
Obranca Harry Maguire z anglického tímu Manchester United oslavuje gól do siete FC Liverpool v súboji Premier League 2025/2026. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Anglický futbalový obranca Harry Maguire z Manchestru United verí, že víkendové ligové víťazstvo 2:1 na pôde FC Liverpool pomôže tímu vybudovať pozitívnu sériu.

Hrdina nedeľňajšieho zápasu Maguire strelil víťazný gól v 84. minúte a zaistil tak „Red Devils“ druhý triumf v rade v Premier League pod vedením trénera Rúbena Amorima.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Tento klub si pravdepodobne vyslúži pochvalu za odolnosť a bojovnosť. Ale ak nebudeme hrať dobre v ďalšom zápase proti Brightonu, bude to rovnaké aj na ďalší týždeň. Musíme na tom stavať, budovať pozitívne výkony, pretože výkony vedú k výsledkom,“ povedal Maguire.

Priznal tiež, že víťazstvo na Anfielde bolo pre neho osobne dôležité, keďže United tam nevyhrali takmer desať rokov. „Som tu sedem rokov a bolo ťažké nevyhrať tam. Bolo to stále v mojich myšlienkach. Teraz som v poslednom roku zmluvy, takže toto môže byť môj posledný zápas na Anfielde za United a je dôležité, že som to dokázal,“ dodal.

Viac k osobe: Harry Maguire
Firmy a inštitúcie: Manchester United
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk