Maďarsko nepodpísalo závery samitu Európskej rady o Ukrajine, Slovensko s nimi nesúhlasilo vôbec po prvý raz

Maďarsko a Slovensko nepodpísali závery tohtotýždňového zasadnutia Európskej rady o Ukrajine, na ktorých sa členovia bloku dohodli na poskytnutí pôžičky Kyjevu vo výške 90 miliárd eur.
Slovensko nesúhlasilo po prvý raz
Referuje o tom web eurointegration.com.ua s odvolaním sa na nemenovaných európskych diplomatov. „Dve krajiny – Maďarsko a Slovensko – nepodpísali závery Európskej rady o Ukrajine,“ poznamenal zdroj.
Maďarsko v roku 2025 nepodpísalo žiadny text záverov Európskej rady o Ukrajine na protest proti politike EÚ, ktorá podľa Budapešti „podporuje vojnu“. Slovensko nesúhlasilo s ukrajinskou časťou záverov samitu lídrov EÚ vôbec po prvý raz.
Poskytnutie pôžičky Ukrajine
Európska rada súhlasila s poskytnutím pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 a 2027 na základe pôžičiek EÚ na kapitálových trhoch, zabezpečených rozpočtovými rezervami EÚ.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že táto pôžička, ktorá je poskytovaná bez úroku, sa nestane záťažou pre ukrajinský rozpočet a krajina by ju mala splatiť až po prijatí reparácií od Ruska.