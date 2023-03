Macron sa rozhodol pri presadení dôchodkovej reformy obísť parlament. Očakáva sa návrh na vyslovenie nedôvery vláde

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok odvolal na osobitnú ústavnú právomoc a rozhodol o presadení nepopulárneho zákona o zvýšení veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov tak, že sa vyhol sa parlamentu.

Rozhodnutie využiť túto osobitnú právomoc spravila vláda počas zasadnutia kabinetu v Elyzejskom paláci len niekoľko minút pred plánovaným hlasovaním, pretože Macron nemal istú väčšinu v dolnej komore francúzskeho parlamentu.

Rátajú s vyslovením nedôvery

Keď sa potom premiérka Élisabeth Borne pokúšala formálne oznámiť rozhodnutie v Národnom zhromaždení, ľavicoví poslanci začali spievať francúzsku štátnu hymnu, čím zdržali jej prejav a zasadnutie museli nakrátko prerušiť.

„Dnes nie je isté“, či by väčšina hlasovala za návrh zákona „len o niekoľko hlasov“, vysvetlila Borne. „Nemôžeme riskovať, že 175 hodín trvajúca parlamentná rozprava stroskotá… Nemôžeme hazardovať s budúcnosťou našich dôchodkov. Táto reforma je nevyhnutná,“ skonštatovala a dodala, že nepochybuje o tom, že v priebehu niekoľkých dní „bude podaný jeden alebo niekoľko návrhov na vyslovenie nedôvery. Bude sa skutočne riadne hlasovať a tak bude mať parlamentná demokracia posledné slovo“.

Návrh zákona sprevádzaný protestmi

Ľavicoví aj krajne pravicoví zákonodarcovia rýchlo potvrdili svoje ďalšie kroky. Marine Le Pen uviedla, že jej strana podá návrh na vyslovenie nedôvery, a komunistický poslanec Fabien Roussel povedal, že ľavica má návrh „pripravený“ a reformu podľa neho treba zastaviť.

Aby vláde vyslovili nedôveru, musí za návrh hlasovať najmenej polovica poslancov dolnej komory, čo je v súčasnosti 287. V takom prípade, čo by sa stalo prvý raz od roku 1962, by musela vláda rezignovať. Ak návrh na vyslovenie nedôvery neprejde, návrh zákona o dôchodkoch by sa považoval za prijatý.

Senát pritom vo štvrtok zákon schválil v pomere hlasov 193 ku 114, čo sa do veľkej miery predpokladalo, keďže konzervatívna väčšina v hornej komore parlamentu je za zvýšenie veku odchodu do dôchodku.

V stredu proti návrhu zákona protestovalo v celej krajine takmer 500-tisíc ľudí.