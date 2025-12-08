Lyžiarska prilba so štítom Casco pre ženy: pohodlie, bezpečnosť aj elegancia

Lyžiarske prilby so štítom Casco spájajú všetky funkčné vlastnosti, ktoré ponúkajú lyžiarske prilby a lyžiarske okuliare dámske v jednom produkte, a navyše všetky požiadavky žien do jedného premysleného celku – od špičkových technológií cez výnimočný komfort až po nadčasový dizajn, ktorý ladí s elegantným dámskym štýlom.
Riešenie pre nositeľky dioptrických okuliarov
Pre ženy, ktoré lyžujú v dioptrických okuliaroch, je lyžiarska prilba so štítom Casco doslova komfortnou revolúciou. Štít má dostatok priestoru, aby sa pod neho pohodlne zmestili okuliare bez tlaku na spánky či nos.
Vďaka dvojitému systému šošoviek a technológii Anti-fog sa výrazne minimalizuje zahmlievanie, čo je jeden z najčastejších problémov klasických okuliarov. Stabilný výhľad je obrovskou výhodou najmä pri rýchlej jazde, snežení či výkyvoch teplôt.
Štít zároveň poskytuje veľmi široké zorné pole, takže lyžiarka vníma okolie lepšie a reaguje pohotovejšie aj v rušnejších úsekoch svahu.
Jednoduché ovládanie štítu aj v hrubých rukaviciach
Casco myslí prakticky. Mechanizmus na zdvíhanie a spúšťanie štítu je navrhnutý tak, aby ho bolo možné ovládať elegantne a intuitívne – aj v hrubých zimných rukaviciach. Vďaka patentovaným riešeniam je chod mechanizmu hladký, nezadrháva sa a nevyžaduje silu. To ocení každá žena, ktorá nechce v mrazivom počasí zbytočne manipulovať s okuliarmi alebo si ich odkladať do ruky.
Bezpečnosť na prvom mieste: technológie, ktoré chránia
Casco patrí k najinovatívnejším značkám v lyžiarskom segmente a svoje know-how sústreďuje najmä na ochranu hlavy a krčnej chrbtice. Preto každá lyžiarska prilba dámska vybavená so štítom obsahuje viacero unikátnych riešení:
Monocoque-Ultra™ – extrémne pevná škrupina
Ide o vysoko odolnú konštrukciu, ktorá výborne absorbuje nárazy. Je navrhnutá tak, aby zamedzila poraneniu hornej krčnej chrbtice, čo je pri pádoch na lyžiach jedna z najkritickejších oblastí. Starostlivé vrstvenie materiálov vytvára pevnú, no ľahkú škrupinu s dlhou životnosťou.
Disc-Fit™ – dokonale presné prispôsobenie hlave
Oproti klasickým systémom poskytuje Disc-Fit™ širší rozsah nastavenia a presnejšie obopnutie hlavy.
Prilba sa tak nehýbe ani počas dynamickej jazdy a zároveň zostáva komfortná aj pri celodennom nosení.
Vynikajúci systém odvetrávania
Casco integruje do prilieb inteligentné kanály, ktoré zabezpečujú rovnomerné prúdenie vzduchu bez nepríjemného prievanu. Lyžiarka sa neprehrieva, ale ani nepociťuje chlad; teplota vo vnútri prilby sa drží stabilná aj pri zmene tempa jazdy.
Vautron® – prémiová optika pre najlepší výhľad
Niektoré modely prichádzajú s technológiou Vautron®, ktorá automaticky reaguje na intenzitu svetla. Zorník sa stmaví alebo zosvetlí podľa aktuálnych podmienok – slnko, tieň, hmla či sneženie.
Lyžiarka tak nepotrebuje meniť štíty ani prenášať viacero zorníkov.
Nadčasový dizajn a farby pre moderné ženy
Casco je známe tým, že technológie kombinuje s výrazným estetickým rukopisom. Dámske modely pôsobia elegantne, štíhlo a harmonicky dopĺňajú moderné lyžiarske outfity.
Dostupné sú matné aj lesklé povrchové úpravy, čisté neutrálne farby, pastelové odtiene aj luxusné metalické prevedenia. Pre ženy, ktoré túžia po niečom výnimočnom, pripravila značka aj modely CRISTALLIZED™ so Swarovski prvkami – jemné kryštálové akcenty dodávajú prilbe atraktívny vzhľad a pôsobia ako módny šperk na svahu.
Lyžiarska prilba so štítom Casco pre ženy je ideálnou voľbou pre lyžiarky, ktoré nechcú robiť kompromisy medzi bezpečnosťou, praktickosťou a štýlom. Pokročilé technológie, výborná ochrana krčnej chrbtice, prémiová optika, funkčný ventilačný systém a zároveň elegantný dizajn robia z týchto prilieb špičku vo svojej kategórii. Ak si žena vyberá prilbu, ktorá jej zabezpečí istotu aj krásny vzhľad na svahu, Casco je jedna z najlepších možností.
