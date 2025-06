Lyon sa odvolá proti zostupu do druhej ligy, prezident Textor verí v zotrvanie v Ligue 1

Sedemnásobný majster Francúzska Olympique Lyon sa odvolá proti rozhodnutiu finančného dohľadu francúzskeho futbalu (DNCG) o zostupe do druhej ligy.

Klub na utorkovom vypočutí nedokázal presvedčiť regulátora, aby zrušil obmedzenia, ktoré mu boli uložené už v novembri minulého roka.

„V uplynulých mesiacoch sme úzko spolupracovali s DNCG a splnili všetky požiadavky, pričom sme vložili do klubu kapitál presahujúci požadované sumy,“ uviedol Lyon vo vyhlásení.

Prezident klubu John Textor po stretnutí vyjadril presvedčenie, že sa zostupu do Ligue 2 vyhnú. „Naša likviditná situácia sa výrazne zlepšila,“ poznamenal.

Američan Textor prevzal väčšinový podiel v Lyone v decembri 2022 po dlhoročnom šéfovi Jean-Michelovi Aulasovi, ktorý viedol klub počas jeho najúspešnejšieho obdobia. Textor tento týždeň predal svoj 43-percentný podiel v Crystal Palace za 190 miliónov libier majiteľovi New Yorku Jets Woodymu Johnsonovi.

Eagle group, ktorú Textor vedie, vložila do Lyonu ďalších 83 miliónov eur. Lyon znížil mzdové náklady uvoľnením útočníka Alexandra Lacazetta a brankára Anthonyho Lopesa, predal Rayan Cherkiho do Manchestru City a Maxenca Caquereta do Coma.

„Vďaka kapitálovým príspevkom akcionárov a predaju Crystal Palace sa naša hotovostná pozícia výrazne zlepšila a máme viac než dostatočné zdroje na sezónu 2025/2026,“ uviedol klub.

Lyon si vybojoval účasť v budúcej edícii Európskej ligy po šiestom mieste v Ligue 1. Ak by zostup potvrdili, v najvyššej súťaži by ich nahradil Reims.

„Je to strašná rana pre všetkých, ktorí milujú Lyon,“ napísal Aulas na sociálnej sieti X.

C’est un choc. Un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l’Olympique Lyonnais.

Je pense d’abord aux joueurs, aux éducateurs, aux salariés du club, à nos supporters tellement fidèles, et à tous ceux pour qui l’OL est bien plus qu’un club.

Pendant 36 ans, j’ai veillé… — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 24, 2025

„Za 36 rokov som dbal na to, aby sa takáto situácia nemohla stať. Dnes prevláda smútok a obrovské nepochopenie,“ dodal 76-ročný bývalý prezident.