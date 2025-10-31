Lukáš Adamec v novembri vyráža na Všade Doma Tour, predstaví sa v siedmich slovenských mestách – VIDEO, FOTO

Lukáš Adamec zahrá svoje najväčšie hity, duety s hosťami, ale na Všade Doma Tour premiérovo zaznie i viacero noviniek.
SITA Slovenská tlačová agentúra
Lukáš Adamec a Ondrej Kandráč
Lukáš Adamec a Ondrej Kandráč. Foto: archív Lukáš Adamec.
Spevák Lukáš Adamec sa po roku a pol vracia na koncertné pódiá s vlastným turné Všade Doma Tour. Názov nesie podľa spoločnej piesne s Kandráčovcami, no zároveň dokonale vystihuje atmosféru, ktorú chce Lukáš so svojím tímom počas jesennej série koncertov priniesť: „Je to výborný názov pre nás, muzikantov, ktorí sa pri svojich fanúšikoch a na pódiách cítia – vďaka nim – ako doma,“ vysvetľuje Lukáš Adamec.

Sedem miest, silná energia a špeciálni hostia

Turné odštartuje 7. novembra 2025 v Banskej Bystrici a pokračovať bude cez Dolný Kubín, Nové Mesto nad Váhom, Bratislavu, Bojnice, Nitru až po Košice, kde séria koncertov vyvrcholí 28. novembra.

Na pódiu sa okrem Lukáša predstavia aj hostia, s ktorými ho spájajú nové hudobné spolupráce – Ondrej Kandráč, ktorý s Lukášom nahral spomínanú pieseň Všade doma, Barbora Švidraňová,  s ktorou Luky vydal spoločnú pieseň Spriaznení, Robo Opatovský, ktorý spolu s hlavnou hviezdou turné pripravuje vianočnú pieseň, ktorá vyjde v novembri.

Návštevníci turné si ju tak premiérovo vypočujú na vlastné uši. Nebude chýbať ani Marián Čekovský, ktorého s Lukášom spája nie len dlhoročné kamarátstvo, ale aj skladba Sme tu, vytvorená pre nový projekt televízie JOJ – A sme tu. „Títo speváci tam budú z jednoduchého dôvodu – máme spoločné piesne. Posledný rok bol na spolupráce veľmi plodný,“ dodáva Adamec.

Lukáš Adamec a Marian Čekovský
Lukáš Adamec a Marián Čekovský. Foto: archív Lukáš Adamec.

Prierez kariéry, najväčšie hity, ale aj nové skladby

Fanúšikovia sa môžu tešiť na pestrý repertoár, ktorý spojí známe hity s novou tvorbou. „Tí, ktorí mali možnosť prísť na moje turné v minulosti, vedia, že to nie je len o hudbe, ale aj o komunikácii a atmosfére. Ja sa totiž veľmi rád rozprávam. Niekto by povedal, že aj počúvam, hovorí spevák s úsmevom.

Lukáš Adamec a Barbora Švidraňová.
Lukáš Adamec a Barbora Švidraňová. Foto: Tomáš Kubík Amuza (Stella Production).

Okrem noviniek teda zaznejú aj obľúbené skladby ako Horúca láska, Tancuj mi, Najviac, Veď vieš (Mama na prenájom) či Keď ma raz odsúdia. Lukáš s kapelou plánujú zahrať aj niekoľko cover verzií, ktoré si fanúšikovia zamilovali vďaka jeho účinkovaniu v televíznych projektoch.

Lukášov odkaz fanúšikom

„Blíži sa koniec roka – a bol to teda poriadne šialený rok. Taký, akému sa patrí dať bodku, resp. spríjemniť si ho niečím, na čo sa bude spomínať s úsmevom, radosťou a láskou. Chcem vás preto všetkých pozvať na moje koncerty VŠADE DOMA TOUR a podeliť sa s vami o úsmev, radosť a lásku – lásku k hudbe a lásku k vám, moji milí fanúšikovia,“ pozýva Lukáš Adamec.

Termíny turné Všade Doma Tour 2025:

  • 7. november – Banská Bystrica (Robotnícky dom)
  • 8. november – Dolný Kubín (MSKS)
  • 14. november – Nové Mesto nad Váhom (Blue Note)
  • 15. november – Bratislava (Dom kultúry Dúbravka)
  • 20. november – Bojnice (KC Bojnice)
  • 22. november – Nitra (Music a Cafe)
  • 28. november – Košice (Veľká sála Historickej radnice)

Vstupenky sú dostupné na Ticketlive.sk aj na stránkach jednotlivých miest a viac informácií nájdete aj na lukyadamec.sk.

