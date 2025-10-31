Lukáš Adamec v novembri vyráža na Všade Doma Tour, predstaví sa v siedmich slovenských mestách – VIDEO, FOTO

Spevák Lukáš Adamec sa po roku a pol vracia na koncertné pódiá s vlastným turné Všade Doma Tour. Názov nesie podľa spoločnej piesne s Kandráčovcami, no zároveň dokonale vystihuje atmosféru, ktorú chce Lukáš so svojím tímom počas jesennej série koncertov priniesť: „Je to výborný názov pre nás, muzikantov, ktorí sa pri svojich fanúšikoch a na pódiách cítia – vďaka nim – ako doma,“ vysvetľuje Lukáš Adamec.
Sedem miest, silná energia a špeciálni hostia
Turné odštartuje 7. novembra 2025 v Banskej Bystrici a pokračovať bude cez Dolný Kubín, Nové Mesto nad Váhom, Bratislavu, Bojnice, Nitru až po Košice, kde séria koncertov vyvrcholí 28. novembra.
Na pódiu sa okrem Lukáša predstavia aj hostia, s ktorými ho spájajú nové hudobné spolupráce – Ondrej Kandráč, ktorý s Lukášom nahral spomínanú pieseň Všade doma, Barbora Švidraňová, s ktorou Luky vydal spoločnú pieseň Spriaznení, Robo Opatovský, ktorý spolu s hlavnou hviezdou turné pripravuje vianočnú pieseň, ktorá vyjde v novembri.
Návštevníci turné si ju tak premiérovo vypočujú na vlastné uši. Nebude chýbať ani Marián Čekovský, ktorého s Lukášom spája nie len dlhoročné kamarátstvo, ale aj skladba Sme tu, vytvorená pre nový projekt televízie JOJ – A sme tu. „Títo speváci tam budú z jednoduchého dôvodu – máme spoločné piesne. Posledný rok bol na spolupráce veľmi plodný,“ dodáva Adamec.
Prierez kariéry, najväčšie hity, ale aj nové skladby
Fanúšikovia sa môžu tešiť na pestrý repertoár, ktorý spojí známe hity s novou tvorbou. „Tí, ktorí mali možnosť prísť na moje turné v minulosti, vedia, že to nie je len o hudbe, ale aj o komunikácii a atmosfére. Ja sa totiž veľmi rád rozprávam. Niekto by povedal, že aj počúvam,“ hovorí spevák s úsmevom.
Okrem noviniek teda zaznejú aj obľúbené skladby ako Horúca láska, Tancuj mi, Najviac, Veď vieš (Mama na prenájom) či Keď ma raz odsúdia. Lukáš s kapelou plánujú zahrať aj niekoľko cover verzií, ktoré si fanúšikovia zamilovali vďaka jeho účinkovaniu v televíznych projektoch.
Lukášov odkaz fanúšikom
„Blíži sa koniec roka – a bol to teda poriadne šialený rok. Taký, akému sa patrí dať bodku, resp. spríjemniť si ho niečím, na čo sa bude spomínať s úsmevom, radosťou a láskou. Chcem vás preto všetkých pozvať na moje koncerty VŠADE DOMA TOUR a podeliť sa s vami o úsmev, radosť a lásku – lásku k hudbe a lásku k vám, moji milí fanúšikovia,“ pozýva Lukáš Adamec.
Termíny turné Všade Doma Tour 2025:
- 7. november – Banská Bystrica (Robotnícky dom)
- 8. november – Dolný Kubín (MSKS)
- 14. november – Nové Mesto nad Váhom (Blue Note)
- 15. november – Bratislava (Dom kultúry Dúbravka)
- 20. november – Bojnice (KC Bojnice)
- 22. november – Nitra (Music a Cafe)
- 28. november – Košice (Veľká sála Historickej radnice)
Vstupenky sú dostupné na Ticketlive.sk aj na stránkach jednotlivých miest a viac informácií nájdete aj na lukyadamec.sk.