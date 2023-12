Luka Dončič nasúkal Phoenixu päťdesiat bodov a v NBA ich zaznamenal už cez desaťtisíc

Zázračná ruka slovinského basketbalistu Luku Dončiča v NBA opäť úradovala a tentoraz to malo aj historické parametre.

Nezastaviteľný Dončič prispel k triumfu Dallasu na palubovke Phoenixu 128:114 v Prvý vianočný sviatok päťdesiatimi bodmi, šiestimi doskokmi a pätnástimi asistenciami a prekonal hranicu 10-tisíc nastrieľaných bodov v profilige.

V zápase mal osem úspešných trojkových pokusov a premenil všetkých 12 trestných hodov.

Patrí k najlepším na svete

Historický moment nastal ešte v prvej štvrtine po siedmich minútach hry. Potreboval na to odohrať 358 zápasov a dokázal to ako siedmy najrýchlejší basketbalista v histórii.

Tým úplne najrýchlejším bol legendárny Wilt Chamberlain, ktorému stačilo na métu 10 000 bodov iba 236 zápasov. Druhý Michael Jordan ich potreboval 303 a tretí Elgin Baylor 315.

Rodák z Lubľany Dončič je vo veku 24 rokov a 300 dní zároveň šiesty najmladší „desaťtisíckár“, úplne najmladší bol LeBron James.

„Patrí k najlepším na svete. Keď sa cíti naozaj dobre, treba mu čo najviac posúvať loptu. Vtedy s ňou robí divy. Stále však tvrdím, že tieto jeho výkony nemôžeme považovať za samozrejmosť,“ vyhlásil tréner Dallasu Jason Kidd.

Phoenixu sa nedarí

„Vyhrali sme náročný zápas u súpera to ma teší ešte viac okrem tých päťdesiatich, respektíve desiatich tisícok bodov,“ poznamenal Luka Dončič.

Činili sa aj jeho spoluhráči. Dereck Liveli sa po štvorzápasovej absencii pre zranenie členka blysol 20 bodmi a 10 doskokmi, Derrick Jones mal na konci 23 bodov, Tim Hardaway pridal 18 bodov,a to Mavericks stále hrajú bez zraneného Kyrieho Irvinga.

Dallas vyhral druhý zápas za sebou, hoci predtým mal štyri prehry z piatich stretnutí. V tabuľke Západnej konferencie NBA je piaty, zatiaľ čo Phoenix až jedenásty po deviatom nezdare z posledných 11 zápasov. Súboj vo Phoenixe definitívne rozhodla štvrtá štvrtina, ktorú hostia vyhrali 37:22.

„Vo štvrtej štvrtine bol súper nezastaviteľný. Keď sme sa snažili zdvojovať Dončiča, nechali sme viac priestoru jeho spoluhráčom. A keď sme to nerobili, on nás trestal ešte viac. To nás definitívne vyviedlo z rytmu,“ zhodnotil tréner Phoenixu Frank Vogel.