Ľudia zarábajú tri doláre mesačne, ale Kim Čong-un pre nich otvoril luxusný rezort

Nové stredisko v Samjiyone má slúžiť ako turistická atrakcia a rekreačné miesto pre Severokórejčanov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
North Korea Kim
Táto fotografia, ktorú v utorok 23. decembra 2025 poskytla severokórejská vláda, zobrazuje nedávno dokončený hotel v Samjiyone, severovýchodne od Pchjongjangu v Severnej Kórei. Nezávislí novinári nemali prístup k informovaniu o udalosti zobrazenej na tomto obrázku, ktorý distribuovala severokórejská vláda. Obsah tohto obrázka je taký, aký je poskytnutý, a nemožno ho nezávisle overiť. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
Severokórejský vodca Kim Čong-un otvoril nové luxusné horské stredisko v oblasti Samjiyon na severe krajiny, ktoré ponúka „útulné“ priestory na oddych, reštaurácie s grilovaním a vírivky, informovala v utorok štátna tlačová agentúra KCNA.

Kim si počas prehliadky prezrel „spálne hotelov, útulné priestory na oddych a komerčné a verejné stravovacie zariadenia“, uviedla KCNA. Na záberoch štátnych médií bol vodca sprevádzaný svojou dcérou, pravdepodobnou nástupkyňou Ču-ae, pričom si dokonca vyskúšal tvrdosť postelí.

Kim označil nové zariadenia za „jasný dôkaz neustále rastúceho ideálu nášho ľudu a potenciálu nášho štátu na rozvoj“. Nie je však známe, aké poplatky budú platiť bežní Severokórejčania, ktorí podľa analytikov zarábajú v štátnych fabrikách približne tri doláre mesačne.

Samjiyon má v severokórejskej propagande silný symbolický význam, keďže sa nachádza blízko hory Paektu, najvyššieho vrchu na Kórejskom polostrove, kde sa podľa oficiálnych správ sa narodil Kim Čong-il, otec súčasného vodcu. Historici však väčšinou tvrdia, že sa narodil v Sovietskom zväze.

