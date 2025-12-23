Ľudia zarábajú tri doláre mesačne, ale Kim Čong-un pre nich otvoril luxusný rezort

Severokórejský vodca Kim Čong-un otvoril nové luxusné horské stredisko v oblasti Samjiyon na severe krajiny, ktoré ponúka „útulné“ priestory na oddych, reštaurácie s grilovaním a vírivky, informovala v utorok štátna tlačová agentúra KCNA.
Kim si počas prehliadky prezrel „spálne hotelov, útulné priestory na oddych a komerčné a verejné stravovacie zariadenia“, uviedla KCNA. Na záberoch štátnych médií bol vodca sprevádzaný svojou dcérou, pravdepodobnou nástupkyňou Ču-ae, pričom si dokonca vyskúšal tvrdosť postelí.
Severná Kórea vyslala tajne až dvadsať percent svojich elitných vojakov na pomoc Rusku v boji proti Ukrajine
Kim označil nové zariadenia za „jasný dôkaz neustále rastúceho ideálu nášho ľudu a potenciálu nášho štátu na rozvoj“. Nie je však známe, aké poplatky budú platiť bežní Severokórejčania, ktorí podľa analytikov zarábajú v štátnych fabrikách približne tri doláre mesačne.
Samjiyon má v severokórejskej propagande silný symbolický význam, keďže sa nachádza blízko hory Paektu, najvyššieho vrchu na Kórejskom polostrove, kde sa podľa oficiálnych správ sa narodil Kim Čong-il, otec súčasného vodcu. Historici však väčšinou tvrdia, že sa narodil v Sovietskom zväze.
#NordCorea, diffuse foto di #KimJongUn e la figlia Kim Ju Ae mentre ispezionano un hotel ultimato a #Samjiyon.
Le immagini sono state fornite dall’agenzia di stato KCNA. #Esteri#LaPressepic.twitter.com/9UGdBd3rDg
