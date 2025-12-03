Ľudia na Slovensku veria sile volieb, no boja sa o demokraciu

Slovensko po prvýkrát meralo vnímanie stavu demokracie prostredníctvom Democracy Perception Indexu. Podľa výsledkov ľudia značne dôverujú tomu, že voľby dokážu meniť smerovanie krajiny. Zároveň však patríme medzi európske národy s najväčšími obavami o piliere demokracie. Za prieskumom stojí Nadácia Pontis v spolupráci s agentúrou Focus.
Slovensko sa do globálneho prieskumu Democracy Perception Index (DPI) zapojilo vôbec prvýkrát. Index ukazuje, ako ľudia vnímajú demokraciu aj ako dobre vlády jednotlivých štátov napĺňajú základné demokratické princípy – slobodu prejavu, vládu zákona, transparentnosť vládnutia či pokojné odovzdávanie moci.
„Považovali sme za dôležité doplniť na mapu skúmaných krajín aj tú našu. Veríme, že výsledky prieskumu môžu podporiť diskusiu o stave demokracie aj tým, že ukážu Slovensko v kontexte viac ako stovky krajín na celom svete,” objasňuje Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis, ktorá realizáciu prieskumu iniciovala.
V celej Európe hodnotí verejnosť fungovanie demokracie skôr horšie. „Lepšie hodnotenia majú najmä severské krajiny, ako Nórsko, Dánsko či Švédsko, ktoré sa dostali nad úroveň 3,3 z maximálnej päťbodovej škály. Naopak, Srbsko či Francúzsko patria medzi štáty s najslabšími výsledkami, pod hranicou 2,5,“ vysvetľuje Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus.
Na Slovensku dosiahol index DPI hodnotu 2,98. Ukazuje, že demokraciu vnímame ako funkčnú, ale s významnými nedostatkami.
Najpozitívnejšie zhodnotili ľudia vplyv volieb. Verejnosť verí, že voľby naozaj niečo menia, a teda, že hlas občanov má reálny dopad na smerovanie krajiny. Veríme tomu viac ako iné európske štáty. Druhé najlepšie hodnotenie získal politický pluralizmus. Ľudia vnímajú, že na Slovensku existuje široké spektrum politických strán a názorov, čo posilňuje pocit, že rôzne hodnoty majú svoje zastúpenie.
Naopak, občianska gramotnosť, pokojný presun moci a právny štát dopadli horšie než európsky priemer. Máme slabú sebadôveru, že rozumieme, ako funguje náš politický systém, a taktiež nízku mieru presvedčenia o nestrannosti a spravodlivosti súdnictva. Výrazne sa obávame aj napätia pri politických zmenách pri odovzdávaní moci. Spoločne tieto zistenia odrážajú nižšiu dôveru v inštitucionálne piliere demokracie.
Prieskum ukazuje ešte jednu zaujímavosť. Približne tri štvrtiny ľudí považujú za veľmi alebo extrémne dôležité, aby bola naša krajina demokratická,. „V Maďarsku či Gruzínsku však takúto dôležitosť vníma až 85 a viac percent verejnosti. Preto chceme nielen pomenovať pozitíva našej demokracie a poukázať na jej slabiny, ale zaujímame sa tiež o príčiny a hľadanie riešení. Aj preto Nadácia Pontis organizuje Impact Summit, ktorý na túto potrebu reaguje a spája kľúčových ľudí z biznisu, občianskych organizácií a verejnej správy,“ uzatvára M. Kolesárová.
*Democracy Perception Index je globálny prieskum verejnej mienky o vnímaní demokracie, realizovaný v približne 100 krajinách sveta. Za jeho vznikom stojí nemecká prieskumná agentúra Nira Data v spolupráci s Alliance of Democracies Foundation, ktorú zakladal bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen. Index sa meria na stupnici od 1 (najnižšie skóre) po 5 (najvyššie skóre).
Prieskum Democracy Perception Index je financovaný Európskou úniou v rámci projektu ImpactAS – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.
