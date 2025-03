LOVESTREAM Festival oznamuje prvú vlnu interpretov!

Hviezdou sobotňajšieho večera 16. augusta bude fenomenálny Post Malone, v piatok 15. augusta vystúpia na pódiu ako prvý headliner víkendu svetoví hitmakeri OneRepublic. LOVESTREAM Festival s radosťou oznamujeme prvú vlnu skvelých svetových hudobných mien.

BECKY HILL – britská speváčka a skladateľka, ktorá sa preslávila vďaka svojim spoluprácam s DJ-mi a producentmi. Jej silný a nezameniteľný hlas a schopnosť spojiť pop, elektroniku a dance hudbu ju urobili jednou z najväčších britských popových hviezd. Becky je známa nielen svojim talentom, ale aj energickými vystúpeniami, ktoré ju robia obľúbenou medzi fanúšikmi po celom svete.

CLEAN BANDIT – britská hudobná skupina, ktorá spája elektroniku, pop a klasickú hudbu. Ich unikátny štýl spočíva v kombinovaní tanečných beatov so živými nástrojmi, ako sú klavír a violončelo, čo im prinieslo medzinárodný úspech. Ich energické skladby a chytľavé melódie ich etablovali medzi najväčšie hviezdy modernej popovej a tanečnej scény.

MORTEN – dánsky DJ a producent, ktorý sa preslávil vďaka spolupráci s David Guetta a je jedným z hlavných tvorcov Future Rave žánru, čo mu prinieslo veľký úspech na najväčších hudovných festivaloch po celom svete.

CLOCKCLOCK – je hudobný projekt, ktorý spája elektronickú hudbu s popovými melódiami a modernými zvukmi. Kapela je známa svojiím energickým štýlom a unikátnemu zvuku. Zameriavajú sa na silné a emotívne skladby, ktoré sa často objavujú v playlistoch.

SOPHIE & THE GIANTS – britská indie popová kapela, która zyskała popularitu vďaka svojmu kombinovanému zvuku, ktorý spája indie rock, elektroniku a moderný pop. Kapela sa preslávila svojimi chytľavými melódiami a silným vokálom frontmanky Sophie Scott. Sú známi energickým vystúpením a schopnosťou vytvoriť emotívne, no zároveň tanečné skladby, ktoré oslovujú široké publikum.

NICO & VINZ – nórske duo,ktoré tvoria Nico Sereba a Vincent Dery sa preslávilo hitom ‘Am I Wrong’. Ich hudba kombinuje prvky popu, R&B a afrobeatov. Vďaka svojej hudbe sa stali slávnymi nielen v Nórsku, ale aj na medzinárodnej scéne.

DUBVISION – holandské DJ a producentské duo, ktoré tvorí dvojica bratrancov Victor a Stefan. Špecializujú sa sa na progresive house a big room. Stali są známymi vďaka spoluprácam s veľkými menami ako Martin Garrix, Hardwell a tak ďalej.

HEERHORST – nemecký DJ a producent, je známy svojim dynamickým techno zvukom. Vydal hudbu na labeloch ako Drumcode, Armada Music. Je považovaný za jedného z najrozmanitejších a kvalitných producentov na scéne elektronickej hudby.

BASSTRIPPER – belgický DJ a producent, ktorý dominuje v žánri DnB. Jeho dynamické basy a chytľavé melódie mu získali podporu medzi poprednými DJs.

LEVEX – patrí medzi top rakúskych DJs. Je známy svojim energickým vystúpením a výrazným hudobným štýlom, pričom sa špecializuje na basshouse. Jeho tvorba získala podporu od významných mien ako Martin Garrix, Timmy Trumpet.

EMTYDEE – slovenský DJ a producent, známy svojim prínosom k melodic techno scéne na Slovensku. Je zakladateľom a promoterom úspešného projektu Dark Room Music.

CANDICE – top DJka a producentka z Českej Republiky. Je známa svojimi energickými setmi a ma prirodzenú schopnosť rozžiariť pódium a zaujať každé publikum. Jej sety sú viac ako hudba – sú nezabudnuteľná show.

WREX – španielský DJ a producent, ktorý je rezidentným DJ-om v najlepších kluboch v Barcelone. Jeho energia na stagei a schopnosť spojiť sa s ľudmi mu priniesli medzinárodný úspech.

MUST BE PLAYED – MBP, skratka pre ‘Must Be Played’ je nemecký DJ a producent. Počas svojej kariéry vystupoval na veľkých medzinárodných festivaloch a v kluboch. Získal podporu od umelcov ako Robin Schulz a Lost Frequencies.

Trojdňový multižánrový open-air LOVESTREAM Festival sa opäť uskutoční na starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave v termíne 15.8. – 17.8.2025. Na obrovskej festivalovej ploche, ktorá má viac ako 100 futbalových ihrísk, sa predstavia tie najväčšie svetové i domáce hudobné hviezdy.

Lístky sú v predaji na lovestream.sk a ticketportal.sk.

Všetky aktuálne informácie nájdete na lovestream.sk.

