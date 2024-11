Lovec Kraven ide do kín: Kto bude jeho poslednou trofejou?

Milovníkov akčných thrillerov nadchne nová filmová lahôdka, ktorá mieri do slovenských kín už 12. decembra. Po pokračovaniach kultových značiek Venom či Gladiátor príde do kín ďalšia dávka drsného adrenalínu. V príbehu o zrode antihrdinu či až zlosyna menom Lovec Kraven si rovnomennú postavu zahral Aaron Taylor-Johnson, známy z akčných filmov Bullet Train či Kaskadér.

Kraven je vlk samotár a neohrozený lovec – ľudí. So zvieratami si prekvapivo dobre rozumie a svoje ciele zabíja podobne ako dravé šelmy: so živočíšne presnými inštinktmi. Pretože ako hovorí jeho otec, hlava ruskej mafie v podaní nenapodobiteľného Russela Crowa (Gladiátor, Exorcista): „Ostatní sú korisť, my sme predátori. Nejde o peniaze. Ide o moc.“

Práve so svojím otcom má Kraven pomerne komplikovaný vzťah, lebo na rozdiel od otca zlo radšej zo sveta odstraňuje. Ale keďže pri tom ani brvou nehne, jeho umelecky zameraný brat (Fred Hechinger – Gladiátor 2, Biely lotus) si beztak myslí, že Kraven je rovnaký zloduch ako ich otec. V srdci tejto krvavej gangsterky tak prekvapivo stojí rodina, čo sme pre ňu ochotní urobiť a ako sme schopní preťať puto s toxickými príbuznými.

Tvorcovia Lovca Kravena natáčali na reálnych miestach, vonku, za všelijakého počasia. „Mal som šťastie, že som mohol zahrať svoje akčné kúsky, klasická stará kaskadérska škola. Skutočne som bosý bežal ulicami Londýna, robil saltá a vybehol po stene,“ hovorí Aaron Taylor Johnson. „Pretože tento film potreboval práve takýto druh surovej autenticity.“

Koho teda Kraven loví? Zlo, ktoré jeho otec do sveta prináša. Kto sa ocitne na jeho zozname, dostane sa odtiaľ jediným spôsobom. „Odškrtáva si mená, ako z nákupného zoznamu. Kto je ďalší? Okej, tak si poňho idem. Že je v base? Žiadny problém,“ pokračuje Aaron Taylor Johnson. „Nie je to žiadny superhrdina. Je to chlap, ktorý má inštinkty a výcvik zručného lovca a zabijaka.“

O akciu, napätie a efektné zabíjačky v svižnom tempe doslova stvorené pre čo najväčšie plátno nie je núdza – koniec koncov, tvorcovia využili skúsenosti z Equalizera. Ak si chcete spestriť záver roka akčným adrenalínom, tieto prestrelky a gangsterský boj o moc musíte vidieť. Lovec Kraven na vás čaká v kinách už 12. decembra.

