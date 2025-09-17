Lotyšsko Ukrajine dodalo ďalšie obrnené vozidlá Patria

Lotyšsko dodalo Ukrajine ďalšie obrnené vozidlá Patria a inú vojenskú techniku. Minister obrany Lotyšska Andris Sprūds zdôraznil, že krajina dodržiava svoj záväzok voči Ukrajine a bude ju podporovať „tak dlho, ako bude potrebné“. Informoval o tom web Ukrajinská pravda, ktorý citoval vyhlásenie rezortu.
„Som presvedčený, že naše obrnené vozidlá Patria pomôžu Ozbrojeným silám Ukrajiny v ich boji proti agresorovi. Toto nám zároveň ponúka príležitosť rozvíjať lotyšský obranný priemysel testovaním odolnosti a bojovej pripravenosti vozidiel lotyšskej výroby v reálnych bojových podmienkach,“ uviedol Sprūds.
Na pomoc Ukrajine chce Nórsko v budúcom roku vynaložiť 8,5 miliardy dolárov
Lotyšské ministerstvo obrany zároveň zdôraznilo, že dodávka týchto obrnených vozidiel Ukrajine neohrozí operačnú silu ani požiadavky ozbrojených síl Lotyšska.