Lotyšsko Ukrajine dodalo ďalšie obrnené vozidlá Patria

Budeme Kyjev podporovať „tak dlho, ako bude potrebné“, vyhlásil lotyšský minister obrany.
lotyšský minister obrany Andris Sprūds (druhý sprava) s kolegami z Nórska, Švédska a Estónska. Foto: Henrik Montgomery/TT News Agency via AP
Lotyšsko dodalo Ukrajine ďalšie obrnené vozidlá Patria a inú vojenskú techniku. Minister obrany Lotyšska Andris Sprūds zdôraznil, že krajina dodržiava svoj záväzok voči Ukrajine a bude ju podporovať „tak dlho, ako bude potrebné“. Informoval o tom web Ukrajinská pravda, ktorý citoval vyhlásenie rezortu.

Som presvedčený, že naše obrnené vozidlá Patria pomôžu Ozbrojeným silám Ukrajiny v ich boji proti agresorovi. Toto nám zároveň ponúka príležitosť rozvíjať lotyšský obranný priemysel testovaním odolnosti a bojovej pripravenosti vozidiel lotyšskej výroby v reálnych bojových podmienkach,“ uviedol Sprūds.

Lotyšské ministerstvo obrany zároveň zdôraznilo, že dodávka týchto obrnených vozidiel Ukrajine neohrozí operačnú silu ani požiadavky ozbrojených síl Lotyšska.

