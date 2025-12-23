Londýnska polícia zadržala švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú

Metropolitná polícia zadržala v utorok švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú na demonštrácii na podporu propalestínskych hladovkárov, uviedla britská aktivistická skupina Prisoners for Palestine.
Podľa polície Thunbergová verejne podporovala propalestínsku skupinu Palestine Action, ktoré je v Británii na základe protiteroristického zákona od začiatku júla zakázaná.
Známa osobnosť
Zatknutie Thunbergovej z nej robí najznámejšiu osobu zadržanú britskou políciou odkedy vláda na základe protiteroristických zákonov organizáciu Palestine Action zakázala.
„Greta Thunbergová bola na základe protiteroristického zákona zadržaná na proteste skupiny Väzni za Palestínu,“ napísala vo vyhlásení skupina. Thunbergová držala transparent s nápisom „Podporujem väzňov z Palestine Action. Som proti genocíde,“ dodala organizácia.
Spôsobili škody
„Pre podozrenie z trestného činu poškodzovania majetku bol zadržaný jeden muž a jedna žena. Prilepili sa k sebe a špecializovaní policajti pracujú na ich oddelení a zadržaní,“ uvádza sa vo vyhlásení polície.
Vláda v júli postavila Palestine Action mimo zákona po tom, čo aktivisti vnikli na vojenskú leteckú základňu a spôsobili tam škody za približne sedem miliónov libier
Britská spravodajská televízia Sky News na webe uviedla, že propalestínska demonštrácia sa konala pred budovou poisťovne Aspen Insurance, ktorá spolupracuje s izraelským výrobcom elektronických obranných systémov a pokročilých zbraní Elbit Systems.