Londýn bojuje s detskou obezitou. Od pondelka sú zakázané TV a online reklamy na „junk food“

Vo Veľkej Británii v pondelok vstúpili do platnosti nové pravidlá zakazujúce denné televízne a online reklamy na tzv. „junk food“, ktoré vláda označuje za „svetovo jedinečný krok“ v boji proti detskej obezite. Zákaz sa týka nezdravých potravinových produktov s vysokým obsahom tuku, soli alebo cukru.
Opatrenie sa vzťahuje na reklamy vysielané pred 21.00 h a na všetku platenú online reklamu. Podľa vlády by malo pomôcť znížiť počet detí s obezitou o 20‑tisíc a priniesť zdravotné úspory vo výške približne 2 miliárd libier (asi 2,3 miliardy eur).
Miestne samosprávy zároveň získali právomoc zabrániť otváraniu prevádzok a stánkov rýchleho občerstvenia v blízkosti škôl. Podľa britskej vlády dôkazy jasne ukazujú, že reklama ovplyvňuje, čo a kedy deti jedia, formuje ich stravovacie návyky už od útleho veku a zvyšuje riziko vzniku obezity a súvisiacich ochorení.
„Obmedzením reklám na nezdravé jedlá pred 21.00 h a zákazom platených online reklám môžeme zmierniť nadmerné vystavenie detí nezdravým potravinám,“ uviedla ministerka zdravotníctva Ashley Daltonová.