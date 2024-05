Loď, ktorá narazila do mosta v Baltimore, mala problémy už pred plavbou. Zverejnili doteraz najpodrobnejšiu správu o nešťastí

Približne 10 hodín pred opustením prístavu v americkom meste Baltimore a ešte raz krátko predtým, ako narazila do mosta Francis Key Bridge a spôsobila smrť šiestich robotníkov, mala nákladná loď Dalí problémy s napájaním. Uviedli v utorok americkí federálni vyšetrovatelia, ktorí poskytli doteraz najpodrobnejšiu správu o nešťastí.

K prvému výpadku došlo po tom, čo člen posádky omylom zatvoril výfukový tlmič pri vykonávaní údržby, čo spôsobilo zastavenie jedného z dieselových motorov lode, uviedli vyšetrovatelia Národného úradu pre bezpečnosť dopravy vo svojej predbežnej správe.

Krátko po odchode z Baltimoru loď narazila do jedného z nosných stĺpov mosta, pretože ďalší výpadok spôsobil, že vypadlo riadenie a pohon v presne tú najhoršiu chvíľu. Testovanie lodného paliva podľa správy neodhalilo žiadne nedostatky súvisiace s jeho kvalitou.

Kontajnerová loď Dalí v utorok 26. marca okolo 1:30 ráno narazila do piliera mosta, ktorý sa následne zrútil do rieky Patapsco. V čase nárazu sa loď pohybovala rýchlosťou 13 kilometrov za hodinu. Keď úrady v Baltimore dostali varovanie, že nákladnú loď nie je možné ovládať a mieri k mostu, policajti približne do 90 sekúnd odpovedali, že sa im podarilo zastaviť premávku vozidiel na moste v oboch smeroch. Niektorým vozidlám sa podarilo opustiť most iba niekoľko sekúnd pred jeho zrútením.