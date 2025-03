Lobotka pri víťazstve nad AC Miláno odkrivkal z trávnika. Najhoršie obavy sa nepotvrdili

Futbalisti SSC Neapol zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí talianskej Serie A 2024/2025 nad AC Miláno 2:1 a udržali sa v hre o majstrovské „scudetto“. Na druhej priečke tabuľky strácajú na vedúci Inter Miláno tri body, čo sľubuje napínavý priebeh zvyšných ôsmich kôl.

Tím Antonia Conteho viedol už v 19. minúte 2:0 po zásahoch Mattea Politana a Romelua Lukakua. Druhý menovaný zaznamenal jubilejný 400. gól v kariére. Vydarený nástup do stretnutia sa pre Neapolčanov ukázal ako kľúčový, keďže hostia v zostávajúcom priebehu dokázali už len znížiť na 1:2.

Problémy Lobotku

„Ideme zápas po zápase. Veríme si. Chceme urobiť našich fantastických fanúšikov šťastnými a na konci sezóny uvidíme, kde budeme,“ povedal Politano pre DAZN.

Stretnutie pod Vezuvom nedohral slovenský defenzívny stredopoliar SSC Stanislav Lobotka. Z ihriska odišiel v 81. minúte s bolestivou grimasou a krívaním, čo vyvolalo obavy, že má problém s kolenom. „Vyšetrenia po zápase však vylúčili akékoľvek vážne zranenia. Boli to len o kŕče z nahromadenej únavy. O jeho štarte v ďalšom zápase proti Bologni niet pochýb,“ napísal web Cronache della Campania.

Príliš pomalé AC Miláno

AC Miláno si ďalšou prehrou skomplikovalo nádeje na budúcosezónne účinkovanie v pohárovej Európe. Milánčania sú na 9. mieste, deväť bodov od pozícií zaručujúcich Ligu majstrov.

„Boli sme príliš pomalí na to, aby sme sa dostali do zápasu. Prvá prihrávka viedla k ich prvému gólu,“ povedal tréner AC Sérgio Conceicao pre DAZN. „Nebolo to tých úvodných 20 minút, ktoré sme pripravovali… V druhom polčase sme niektoré veci napravili a vytvorili si veľa šancí. Myslím, že remíza by bola spravodlivým výsledkom.“