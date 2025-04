Litva opevní ďalšiu dopravnú trasu, ktorá jej slúži ako pozemné spojenie s NATO

Litva zmodernizuje a opevní ďalšiu strategicky dôležitú dopravnú trasu cez Suwalský koridor, ktorý krajinu spája s Poľskom. Ako informuje web Kyiv Independent, povedal to námestník litovského ministra obrany Tomas Godliauskas pre portál Politico. „Tieto trasy sú pre nás kľúčové z hľadiska bezpečnosti a obrany,“ povedal Godliauskas. „Vždy boli súčasťou nášho civilno-vojenského plánovania ako kľúčové pozemné trasy pre spojeneckú podporu počas krízy,“ dodal.

Sto kilometrov široký Suwalský koridor spájajúci Poľsko a Litvu a hraničiaci s Bieloruskom a ruskou Kaliningradskou oblasťou a slúži ako hlavné pozemné spojenie NATO s pobaltskými štátmi.

V koordinácii s Poľskom Litva zmodernizuje trasu Vilnius – Augustów na štandardy dvojakého použitia, čím doplní existujúci koridor Via Baltica z Kaunasu do Varšavy. Očakáva sa, že projekt bude dokončený do roku 2028.