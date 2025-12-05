Litovský súd odsúdil lídra koaličnej strany za antisemitizmus

Litovský súd vo štvrtok uznal vinným lídra koaličnej populistickej strany Úsvit Nemanov za antisemitské výroky a udelil mu pokutu vo výške päťtisíc eur. Informuje o tom web Politico.
V rozsudku súd konštatoval, že verejné vyjadrenia Remigijusa Žemaitaitisa „zosmiešňovali židovský národ, ponižovali ho a podnecovali nenávisť voči židovskej komunite“. Súd posudzoval viaceré príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých politik obviňoval Židov z „ničenia nášho národa“ a z „podieľania sa na mučení, deportáciách a zabíjaní Litovčanov“.
Vládnuca litovská Sociálnodemokratická strana, ktorá je v koalícii so Žemaitaitisom, vo štvrtkovom príspevku na sociálnych sieťach uviedla, že akákoľvek forma antisemitizmu, nenávistných prejavov alebo popierania holokaustu „je pre nás neprijateľná a nezlučiteľná s našimi hodnotami“.
Severské a pobaltské krajiny poskytnú Ukrajine 500 miliónov dolárov
Zo svojho poslaneckého mandátu odstúpil už v apríli minulého roka po tom, ako Ústavný súd rozhodol, že svojimi antisemitskými príspevkami na sociálnych sieťach porušil ústavu. Sociálni demokrati pritom už pri zostavovaní koalície s jeho stranou vlani v novembri vedeli, že Žemaitaitis má za sebou sériu antisemitských výrokov. Žemaitaitis nie je členom vlády premiérky Ingy Ruginienėovej, informuje web Euro News.