Likvidačný zákrok na dlhoročnú oporu slovenskej hokejovej reprezentácie. Jeho zdravotný stav je tajomstvom - VIDEO

Po emočne vyhrotenom dueli českej extraligy medzi Kladnom a Třincom sa nepríjemnému faulu nevyhli ani v súboji Pardubíc s Kometou Brno. Hostia triumfovali 4:3.

„Začiatok zápasu výrazne ovplyvnila situácia z tretej minúty. Pardubický obranca Michal Houdek tvrdým zákrokom zbytočne poslal na ľad Mareka Ďalogu a zaslúžene dostal päťminútový trest,“ píše na svojom webe brniansky klub.

Do ďalšieho priebehu už ani jeden z nich nenastúpil – prvý menovaný pre trest do konca zápasu a Slovák pre vážne zranenie, keď ho súper trafil bolestivo do hlavy.

Nevidel ho

Tréner Komety Kamil Pokorný sa hneval na situáciu z tretej minúty a Houdekov zákrok na Ďalogu. Bolo to jeho vôbec prvé striedanie v súboji a aj posledné.

Rodák zo Zvolena sa vydal do útoku, ale bol zrazený ramenom súpera. Slovák ho nevidel, na stret nebol pripravený. Zákrok smeroval do oblasti hlavy a krku a rozhodcovia po zhliadnutí videozáznamu poslali Houdeka pod sprchy s päťminútovým trestom a do konca zápasu.

Ďaloga sa ťažko dvíhal z ľadu, bol viditeľne otrasený. Nakoniec sa s podporou spoluhráčov Kristiána Pospíšila a Michala Gulašiho dostal na striedačku, odkiaľ sa pomalým krokom vybral do šatne a zápas nedohral.

Odsúdil to aj tréner Houdka

„Nevyzerá to dobre, som v emóciách. Zákrok som videl a mám na to svoj súkromný názor, ale nechcem to teraz komentovať, pretože sa mi to nepáči. Marek je v takom stave, že neviem, či pôjde do nemocnice, alebo dostal povolenie u nás a pôjde do nemocnice v Brne,“ priblížil ešte po stretnutí Pokorný pre isport.blesk.cz.

Paradoxne, avšak športovo fair play, sa zachoval aj kouč domácich Miloslav Hořava. „Mojím jediným želaním je, aby bol Marek v poriadku. To do hokeja nepatrí. Zbytočný zákrok? Absolútne,“ reagoval pre rovnaký web.

Napriek všetkému však Kometa Brno na svojom webe nemá Ďalogu uvedeného ako zraneného hráča. K jeho stavu sa klub nevyjadril ani na svojich sociálnych sieťach.

Zopakoval to

Houdek môže dostať od disciplinárnej komisie dodatočný trest. V Česku sa prihliada aj na to, či sa hráč dopustil podobného zákroku aj niekedy v minulosti.

Približne pred rokom rovnaký hokejista previedol ešte nechutnejší zákrok, za ktorý vtedy dostal „stopku“ na desať duelov.

V tabuľke si lepšie počínajú „pernikári“ z Pardubíc, ktorí sú na druhom mieste. Na prvú pražskú Spartu strácajú 12 bodov.

Kometa Brno je siedma, no na štvrtú priečku zaručujúcu priamo štvrťfinále play off stráca len tri body.