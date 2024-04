Lifehack pre domácnosť? Tipy a triky, ako zapojiť umelú inteligenciu

Prídete po práci domov a musíte hneď upratovať alebo trávite víkendy v spoločnosti špinavej bielizne? Nebuďte otrokom svojej domácnosti. Spotrebiče Samsung Bespoke sú vrcholom v integrácii umelej inteligencie. Vstúpte s nimi do novej éry moderného domáceho života. Sú vybavené Wi-Fi, internými kamerami či čipmi s umelou inteligenciou a navyše ich môžete jednoducho ovládať a nastaviť vďaka aplikácii SmartThings.

Aplikácia optimalizuje spotrebu energie a odmrazovací cyklus

Chladničky BESPOKE AI odhadnú výšku mesačnej faktúry za elektrinu. Zdá sa vám to ako sen? A to nepreháňame. Nielenže ušetríte až 15 % energie, ale v aplikácii Samsung SmartThings si skontrolujete spotrebu energie. Chladnička ju odhadne a pokiaľ to bude potrebné, zapne úsporný režim.

AI Energy Mode optimalizuje chod kompresora a odmrazovacie cykly podľa vášho správania tak, aby zaistil čo najnižšiu spotrebu energie. Majiteľov novej chladničky Samsung poteší aj technológia SpaceMax, ktorá vďaka tenkým stenám s precíznou izolačnou vrstvou zvyšuje vnútornú kapacitu pri zachovaní kompaktných vonkajších rozmerov.

Nezaťažujte sa údržbou ani nastavením

Robotické vysávače Samsung spoznajú nielen stôl či stoličku, vyhnú sa aj domácim miláčikom a nebudete ich musieť vymotávať z káblov. Systém AI Floor Detect vie spoznať typ podlahy. Nehrozí tak mokrý koberec od mopu a pokiaľ naň vysávač nabehne, rozpozná ho a mop zdvihne, alebo ho rovno nechá v základňovej stanici. Navyše sa sám postará o vlastnú údržbu. Dajte si nohy nahor, vysávač sa vo svojej stanici sám vysype, doplní si vodu či vyčistí mop horúcou parou, ktorá ho zbaví až 99,99 % baktérií.

Foto: Samsung

Práčka až s o 40 % lepšou energetickou účinnosťou

Za mimoriadne úsporným chodom práčok Samsung stoja špeciálne vyspelé technológie, ako je Bubble Shot, ktorá šetrí spotrebu vody a skracuje prací cyklus. Vháňa totiž do bubna vodu s pracím prostriedkom, bielizeň sa tak vyperie ľahšie a prací prípravok sa k nej dostane rovnomernejšie. Práčka vďaka nej spotrebuje o 20 % menej vody.

Technológia AI EcoBubble vďaka aktívnej pene ušetrí až 70 % energií. Navyše každého, kto niekedy váhal, čo nastaviť, poteší, že práčka spozná typ textílie aj jej zašpinenie, sama nastaví množstvo bublín, dĺžku prania, rýchlosť otáčania či upraví teplotu vody. Systém sa zároveň stará a chráni farby a textúru vašej bielizne. Spotrebu môžete sledovať vďaka režimu AI Energy Mode v aplikácii a ak práčka presiahne plánovanú hodnotu, zapne úsporný režim.

Nové práčky Samsung myslia na našu planétu. Sú vybavené funkciou, ktorá znižuje množstvo mikroplastov v odpadových vodách až o 54 %.

Foto: Samsung

S displejom ovládnete viac spotrebičov súčasne

Spotrebiče majú displej AI Home. Prostredníctvom neho je možné ovládať všetky produkty v rámci ekosystému, alebo si spríjemniť domáce práce napríklad hudbou. A ak práve periete, môžete priamo na práčke zapnúť svojho robotického kamaráta, aby sa postaral o vysávanie. Keď sa ocitnete v blízkosti pripojeného spotrebiča, tak sa vám na telefóne automaticky zobrazí ovládací panel, ušetríte teda pár kliknutí navyše (rozumejte čas).

Všetky dáta v spotrebičoch chráni overená platforma Knox, vďaka ktorej získavajú naše produkty ako prvé v odbore bezpečnostné certifikáty.

Najvýhodnejšie v predobjednávkach

Všetci zákazníci, ktorí si nové spotrebiče Samsung predobjednajú v období od 3. do 28. apríla v e-shope Samsung.sk, získajú výhodný cashback až 400 €, k tomu navyše navýšenie Rewards bodov o 50 % a bezplatnú dopravu, inštaláciu a profesionálnu inštruktáž. Na získanie bonusu je nutná registrácia na webe Samsung.sk.

