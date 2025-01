Lidl zverejnil štvrtú Správu o trvalej udržateľnosti

Verejnosť už roky spontánne vníma Lidl ako najviac zodpovednú spoločnosť na Slovensku

Skutočne zodpovedné správanie nie je výsledkom povinnosti, ale ohľaduplnosti. Firmy by zodpovednosť rovnako nemali vnímať len ako niečo, čo sa od nich očakáva alebo aktuálny trend. Je totiž nevyhnutné pre budúcnosť nás všetkých. Lidl si to uvedomuje a dlhodobo realizuje mnohé projekty a aktivity správne pre planétu i pre ľudí.

Reťazec pred nedávnom zverejnil štvrtú Správu o trvalej udržateľnosti, ktorá približuje jeho aktivity za uplynulé dva obchodné roky (marec 2022 – február 2024). V rámci reportu spolu s materskou spoločnosťou overoval viac ako 300 unikátnych dát a štatistík, vďaka ktorým splnil požiadavky 100+ GRI ukazovateľov. Správnosť vybraných ukazovateľov je taktiež overená audítorskou spoločnosťou Ernst & Young Slovakia.

„Správa o trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti je jedným z manažérskych nástrojov, ktorý dokáže interne navigovať a pomôcť manažmentu firmy v rozhodovacom procese, ale pôsobí aj navonok. Zároveň inšpiruje našich stakeholderov či iné spoločnosti k trvalo udržateľnému podnikaniu. Správa sumarizuje všetky strategické ciele, záväzky, aktivity a projekty spoločnosti, ktoré majú významný ekonomický, spoločenský a environmentálny vplyv a zároveň ich všetky zainteresované strany považujú za relevantné,“ povedala Martina Sujová, CSR špecialistka Lidl Slovenská republika. „V našom reporte zverejňujeme nielen aktivity a ciele, ktoré sa v uplynulých dvoch obchodných rokoch podarilo naplniť, ale aj oblasti, v ktorých vidíme potenciál na zlepšenie. Aj v týchto si stanovujeme ambiciózne ciele, ktoré sa snažíme spoločne s našimi stakeholdermi napĺňať. Sme radi, že aj naši kolegovia a kolegyne, dodávatelia či zákazníci vnímajú, že spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť je pre Lidl už viac ako 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu dôležitá,” dodala Sujová.

Zaujímavosti zo Správy o trvalej udržateľnosti za roky 2022 a 2023

Počet produktov od slovenských dodávateľov je kontinuálne rastúci. Napriek tomu, že v obchodnom roku 2023 počet slovenských dodávateľov oproti predchádzajúcemu roku klesol, diskont od nich nakúpil viac tovaru v absolútnej hodnote. V predošlých dvoch obchodných rokoch im za tovar zaplatil takmer miliardu eur v nákupných cenách.

Počet zamestnancov ku koncu roka 2023 bol 6678, z čoho 96% bolo zamestnancov na trvalý pracovný pomer. 74% všetkých zamestnancov tvoria ženy.

V obchodných rokoch 2022 a 2023 mohli na pultoch Lidl predajní zákazníci nájsť produkty s nasledujúcimi certifikáciami: BIO, Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade (+ Fairtrade Cocoa Program), RSPO, FSC, PEFC, EU Ecolabel, MSC, ASC a Donau Soja. Tie sú dôležitými ukazovateľmi napríklad pri kvalite či pôvode produktov i férových podmienkach pre pestovateľov.

Počas sledovaného obdobia bolo celkovo vykonaných 3 493 analýz potravín a 109 auditov. Pre oblasť ovocia a zeleniny číslo presahuje 2 800 analýz.

V roku 2022 diskont nasadil do prevádzky plne elektrické nákladné vozidlo s elektrickým chladiarenským agregátom.

V objektoch, ktoré má Lidl vo vlastníctve, odoberá 100%-ne elektrickú energiu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Celková spotreba energie sa pre Lidl vo vykazovanom období takmer nezmenila a ostala na hranici 118 GWH v obchodnom roku 2022 aj 2023. Pozitívnym smerom sa vyvíja energetická náročnosť, ktorá v roku 2023 klesla zo 619,62 kWh na štvorcový meter predajnej plochy na 590,56 kWh/m2. Emisie CO2 v rozsahu 1 a 2 oproti stanovenému základnému roku 2019 klesli, no v rozsahu 3, teda v dodávateľskom a odberateľskom hodnotovom reťazci, stúpli. Preto, aby diskont tento trend zmenil, prijal opatrenia a zaviazal sa že do roku 2050 dosiahne nulové čisté emisie vo všetkých obchodných jednotkách a dodávateľských reťazcoch.

Report potvrdil, že zákazníci Lidla oceňujú jeho spoločensky zodpovedné aktivity a radi sa do nich zapájajú. Dokazujú to aj čísla. V rámci projektu Upracme si Slovensko výška venovaných záloh cez fľaškomaty v predajniach Lidl za sledované roky dosiahla takmer 90-tisíc eur. Do upratovaní, ktoré sa z týchto darovaných záloh následne realizujú, sa zapojilo viac ako 45-tisíc dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali 615 ton odpadu v 829 lokalitách. Vďaka projektu S Lidlom šetríme jedlom sa zachránilo takmer 800-tisíc kilogramov ovocia a zeleniny, čo predstavuje vyše 265-tisíc predaných debničiek. V prvých dvoch ročníkoch projektu Lidl Čistinky ľudia odovzdali takmer 2,5 milióna hlasov.

Lidl patrí medzi najväčších zamestnávateľov v krajine, pričom pre reťazec pracuje vyše 6 600 ľudí. Diskont dbá aj na spravodlivé odmeňovanie žien a mužov. Pre preverenie svojho platového nastavenia sa uchádzal o certifikáciu EQUAL SALARY, ktorej audit potvrdil, že zamestnancov odmeňuje spravodlivo. Reťazec je vôbec prvou maloobchodnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá ocenenie získala.

Verejnosť už roky spontánne vníma Lidl ako najviac zodpovednú spoločnosť na Slovensku, vyplýva to z prieskumov agentúry IPSOS. Správu o trvalej udržateľnosti diskont zverejňuje každé dva roky. Bližšie informácie o aktivitách a záväzkoch diskontu, ako aj všetky Správy o trvalej udržateľnosti, nájdete na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk.

Informačný servis