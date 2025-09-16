Lidl pokračuje ako oficiálny partner európskych futbalových klubových súťaží

Po nezabudnuteľnom roku v európskom futbale Lidl pokračuje ako oficiálny partner UEFA Európskej i Konferenčnej ligy aj v sezóne 2025/2026.
New project 14.jpg
Foto: Lidl
Počas minulej sezóny sa v rámci európskeho futbalového partnerstva spojilo 36 krajín a 72 klubov počas 342 hracích dní, čím sa podľa Nielson Sports Lidl stal najviditeľnejším sponzorom súťaží* a priblížil fanúšikom hru, ktorú milujú.

Komunitné iniciatívy reťazca oslovili tisíce hráčov, fanúšikov a rodín. Počas sezóny 2024/2025 Lidl:

  • rozdal viac ako 18 000 porcií čerstvého ovocia, aby dodal energiu futbalovým fanúšikom na štadiónoch.
  • Vyjadril podporu zákazníkom a rodinám v celej Európe rozdaním 4 685 vstupeniek, čím sprístupnil špičkový európsky futbal väčšiemu počtu rodín a komunít.
  • 7 524 malých futbalových fanúšikov sa stalo súčasťou Lidl Kids Teamu, vystúpili na ihrisko spolu so svojimi hrdinami a zažili čaro zápasu zblízka.

V budúcnosti bude Lidl naďalej prinášať nezabudnuteľné momenty pre futbalových fanúšikov aj v sezóne 2025/2026, a to prostredníctvom súťaží o lístky, zážitkov s Lidl Kids Team a dostupnosti čerstvých a zdravých potravín. Toto partnerstvo zdôrazňuje záväzok Lidla podporovať aktívny životný štýl, komunity a robiť futbal dostupnejším a inkluzívnejším pre všetkých.

Vďaka podpore zodpovedného stravovania a aktívneho životného štýlu nie je partnerstvo Lidla s UEFA Európskou i Konferenčnou ligou len o podpore futbalu svetovej úrovne. Je aj o vytváraní životných a nezabudnuteľných momentov pre ľudí, futbalových fanúšikov a rodiny v celej Európe.

Robin Ruschke, vedúci marketingu v Lidl International, hovorí: „Minulá sezóna bola naozaj výnimočná. Spojili sme fanúšikov spoločnosti Lidl z krajín celej Európy a priblížili sme futbal tisícom rodín. Tešíme sa, že pokračujeme v našom partnerstve a naďalej podporovať zdravý životný štýl, komunitného ducha a nezabudnuteľné zážitky pre všetkých na ihrisku aj mimo neho.“

Lidl_uefa euro conference league_2025_official partner_rgb_landscape_black colored.jpg
Foto: Lidl

*Nielsen Sports. Interná správa, jún 2025. Nepublikovaný dokument. Sprístupnené spoločnosťou Lidl. Výskumná vzorka: 12 000 ľudia vo veku 16 – 69 rokov.

Firmy a inštitúcie: LidlUEFA Európska futbalová únia
Okruhy tém: Futbal PR
