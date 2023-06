Lidl otvoril druhú predajňu v Michalovciach

Diskont má na Slovensku aktuálne 164 predajní.

Vo štvrtok 22. júna otvoril Lidl svoju 164 kamennú predajňu na Slovensku. Nachádza sa v Michalovciach na Sobraneckej ceste a pracuje v nej 26 zamestnankýň a zamestnancov. „Som naozaj veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť na slávnostnom otvorení novej, v poradí už druhej, predajne Lidl v Michalovciach. Chcem vyjadriť úprimnú radosť z toho, že v našom meste vznikli nové pracovné miesta, a že Michalovčania ako i obyvatelia okolitých miest a dedín budú mať k dispozícii pestrejšiu škálu nákupných možností. Pri tejto príležitosti by som chcel novej predajni zaželať veľa spokojných zákazníkov, širokú ponuku potravín a tovarov a tiež spokojných zamestnancov,“ povedal Miroslav Dufinec, primátor mesta Michalovce.

Foto: Lidl

Ročne vytvára diskont v priemere stovky nových pracovných miest. Lidl v 164 predajniach, 3 logistických centrách a centrále zamestnáva na Slovensku viac ako 6500 ľudí. Od januára 2023 investuje do odmeňovania svojich zamestnancov ďalších viac ako 12 miliónov eur, čo znamená v priemere deväťpercentné zvýšenie platov v predajniach a skladoch logistických centier. V Lidli zároveň platí, že každá zamestnankyňa a každý zamestnanec si v porovnaní s predošlým rokom platovo polepší. Aj vďaka tomu získal obchodný reťazec prestížne ocenenie Via Bona, štyrikrát zvíťazil v súťaži najzamestnávateľ a sedemkrát bol ocenený ako Top Employer.

V predošlom roku otvoril Lidl sedem nových predajní, v roku 2023 zatiaľ štyri – pred Michalovcami ešte v Pezinku, Martine a na bratislavských Zlatých pieskoch. Predajňa v metropole Zemplína má predajnú plochu o rozlohe viac ako 1300 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva aj v tejto predajni výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. V rámci najnovšieho štandardu sú pre zákazníkov k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.

Foto: Lidl

„Teší ma, že otvorením druhej predajne v Michalovciach vznikli desiatky nových pracovných miest. Lidl totiž okrem kvalitných a cenovo dostupných potravín a spotrebného tovaru ponúka aj atraktívne zamestnanie. Prvú predajňu v tomto meste sme otvorili ešte v roku 2004 a keďže záujem zákazníkov bol dlhodobo vysoký, rozhodli sme sa pridať ďalšiu. Verím, že si, rovnako ako jej staršia sestra, rýchlo nájde svojich verných zákazníkov,“ povedal pri príležitosti otvorenia novej predajne Peter Kravčík, vedúci predaja.

Aj v tejto predajni majú zákazníci na výber či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať. Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku – Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 1 600 000 €. Podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať občianske združenie Teresa Benedicta, ktoré v regióne pôsobí už viac ako dvadsať rokov. „Vítame iniciatívu projektu „Podeľ sa a pomôž“ a ďakujeme za možnosť zapojiť sa do tohto projektu. V Michalovciach prevádzkujeme zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a špecializované zariadenie. Cieľom nášho združenia je charitatívne-sociálna činnosť, v rámci ktorej pomáhame sociálne odkázaným občanom, starým, opusteným, bezdomovcom, rozvíjame a ochraňujeme duchovné a kultúrne hodnoty, napomáhame činnosti charitatívnych organizácií, podporujeme medzinárodnú humanitárnu pomoc, organizujeme školiace aktivity, prednáškovú, terapeutickú a poradenskú činnosť,“ povedal zástupca OZ Peter Novysedlák.

Foto: Lidl

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V tomto prípade sa bude tešiť 6. Základná škola na Okružnej a Základná škola Jána Švermu. Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých dvoch rokoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.

Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už desaťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont deväť ocenení v súťaži ShopRoku.

