Líder španielskych konzervatívcov je otvorený spolupráci s krajne pravicovou populistickou stranou Vox

Predseda španielskej opozičnej konzervatívnej Ľudovej strany (PP) Alberto Núñez Feijóo je otvorený príležitostným dohodám s krajne pravicovou stranou Vox, ak by mu to po prípadnom nástupe do funkcie premiéra pomohlo získať podporu pre kľúčové zákony.
Konzervatívny líder to v pondelok povedal s tým, že ak jeho strana v najbližších parlamentných voľbách nezíska absolútnu väčšinu, bude „hľadať dohody, ako spravovať Španielsko“, a to aj s podporou populistov zo strany Vox.
Výhra v predčasných regionálnych voľbách
Feijoó sa tak vyjadril po tom, čo PP tento mesiac vyhrala predčasné regionálne voľby v regióne Estremadura na juhozápade Španielska, ale nepodarilo sa jej získať väčšinu a pri zostavovaní regionálnej vlády sa musí spoliehať na spoluprácu s Voxom. „Vox je v Estremadure treťou najsilnejšou stranou, upevnila si pozíciu a má dobré celoštátne preferencie. Uvidíme, ako dopadne v parlamentných voľbách,“ povedal Feijóo.
Väčšina európskych tradičných strán sa v posledných desaťročiach drží zásady odmietania spolupráce či vytvárania koalícií s krajnou pravicou. Pre PP je podľa jej lídra neprijateľná spolupráca s baskickou nacionalistickou stranu Bildu, ktorá má historické väzby na politické krídlo už zaniknutej separatistickej organizácie ETA. „Nebude to strana Vox ani jej voliči,“ dodal.
Líder španielskej strany Vox hrozí okupáciou Katalánska, ak sa dostane do vlády a región bude žiadať nezávislosť
Prieskumy favorizujú konzervatívcov
Súčasná menšinová vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza sa pri presadzovaní legislatívy opiera o viacero menších strán vrátane Bildu. Najbližšie parlamentné voľby v Španielsku sú naplánované na rok 2027. Sánchez, ktorý je pri moci od roku 2018, opakovane odmieta výzvy opozície na demisiu a predčasné voľby v súvislosti s korupčnými škandálmi týkajúcimi sa jeho strany.
Väčšina aktuálnych prieskumov naznačuje, že konzervatívna Ľudová strana by voľby vyhrala, ale nezískala by potrebnú väčšinu a na vládnutie by potrebovala podporu Voxu.