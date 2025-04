Lewandovski vynechá El Clásico aj semifinále Ligy majstrov, jeho absencia môže narušiť šance Barcelony na trofeje

Útočník španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Robert Lewandowski má zranený stehenný sval a podľa španielskych médií vynechá sobotňajšie finále Copa del Rey proti Realu Madrid i kompletné semifinále Ligy majstrov proti Interu Miláno.

Klub neuviedol dĺžku absencie

Skúsený 36-ročný poľský zakončovateľ, ktorý je v tejto sezóne najlepším strelcom Barcelony so 40 gólmi, nedohral sobotňajší duel španielskej La Ligy proti Celte Vigo (4:3), v ktorom „blaugranas“ prehrávali už 1:3 a víťazný gól strelili v ôsmej minúte nadstaveného času z pokutového kopu.

„Vyšetrenia vykonané v nedeľu potvrdili, že hráč A-mužstva Robert Lewandowski má zranený sval semitendinosus v ľavom stehne,“ uviedla Barcelona vo vyhlásení. Klub neuviedol dĺžku absencie, ale pri takýchto zraneniach to zvyčajne býva tri až štyri týždne.

Vráti sa 11. mája?

To by znamenalo vynechanie spomenutého pohárového finále, semifinále LM i niekoľkých dôležitých ligových duelov. Teoreticky by sa mohol vrátiť do akcie 11. mája na zápas proti Realu Madrid, ktorý by za istých okolností mohol rozhodnúť o držiteľovi španielskeho titulu.

Barcelona, ktorá v januári vyhrala Španielsky superpohár, sa snaží o zisk štyroch trofejí. Tréner Hansi Flick už predtým použil Ferrána Torresa ako náhradu za Lewandowského a tiež experimentoval s Danim Olmom ako tzv. falošnou deviatkou.