Levočskú väznicu v rámci konsolidácie zrušia, rozhodnutie sa dotkne vyše sto zamestnancov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Levoči k 1. januáru budúceho roka zrušia. Rozhodnutie vyplýva z revízie výdavkov na väzenstvo, zámerom je zefektívnenie väzenských zariadení a zníženie nákladov.
Informoval o tom v pondelok Zbor väzenskej a justičnej stráže na svojej internetovej stránke. K 29. septembru sa vo väznici nachádzalo 92 odsúdených žien, tie budú premiestnené na výkon trestu do iných ústavov. Rozhodnutie o zrušení ústavu sa však dotkne 92 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a jedenástich zamestnancov.
Konsolidačné opatrenia v oblasti väzenstva
Rozhodnutie o zrušení ÚVTOS je súčasťou širších konsolidačných opatrení v oblasti väzenstva. Tie podľa zboru vyplývajú z Implementačného plánu revízie výdavkov na väzenstvo 2026 – 2030, ktorý vypracoval Útvar hodnoty za peniazeMinisterstva financií SR.
Okrem iných opatrení materiál identifikoval priestor na prehodnotenie potreby a využitia až celkom štyroch ústavov, respektíve zníženie kapacity väzníc o 1 443 až 2 743 lôžok, s úsporou 37 až 50 miliónov eur.
Častejšie využívanie alternatívnych trestov pomôže podľa ÚHP ušetriť peniaze vo väzenstve
„Na základe dôkladného posúdenia navrhovaných opatrení, ako aj ďalších faktorov, vrátane aktuálnej kapacity zariadení, obsadenosti, nákladov na jednu väznenú osobu a efektivity využitia, bolo rozhodnuté pristúpiť k zrušeniu ÚVTOS Levoča,“ uviedol Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pripomína, že zriaďovanie a zrušovanie ústavov spadá do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.
S majetkom štátu, ktorý je v súčasnosti v správe ústavu Levoča, bude podľa zboru naložené v zmysle zákona o správe majetku štátu. „Tento majetok bude prevedený do správy ústavu Prešov a následne bude určený ďalší spôsob využitia tohto majetku,“ informuje ďalej.
A čo zamestnanci?
Čo sa týka jedenástich zamestnancov, zbor pripomína, že jemu ani samotnému ústavu nevzniká zákonná povinnosť ponúknuť im voľné pracovné miesta v iných služobných úradoch.
Ombudsman Dobrovodský rieši viaceré podnety z väzníc, týkajú sa rôznych oblastí
„Keďže z objektívnych dôvodov nebude možné zabezpečiť ďalšie pracovné uplatnenie zamestnancov v rámci ÚVTOS Levoča, budeme sa snažiť pristupovať k vzniknutej situácii ľudsky, citlivo a so snahou pomôcť tým, ktorí budú mať záujem pokračovať v práci pre zbor,“ avizuje.
V prípade príslušníkov ZVJS zákon nepozná inštitút výpovede z dôvodu organizačných zmien alebo z dôvodu zrušenia služobného úradu. Naopak, v prípade takýchto zmien zákon stanovuje povinnosť preložiť príslušníka do iného služobného úradu, kde je k dispozícii voľné miesto.