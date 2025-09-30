Levočskú väznicu v rámci konsolidácie zrušia, rozhodnutie sa dotkne vyše sto zamestnancov

Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Levoči k 1. januáru budúceho roka zrušia. Rozhodnutie vyplýva z revízie výdavkov na väzenstvo, zámerom je zefektívnenie väzenských zariadení a zníženie nákladov.

Informoval o tom v pondelok Zbor väzenskej a justičnej stráže na svojej internetovej stránke. K 29. septembru sa vo väznici nachádzalo 92 odsúdených žien, tie budú premiestnené na výkon trestu do iných ústavov. Rozhodnutie o zrušení ústavu sa však dotkne 92 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a jedenástich zamestnancov.

Konsolidačné opatrenia v oblasti väzenstva

Rozhodnutie o zrušení ÚVTOS je súčasťou širších konsolidačných opatrení v oblasti väzenstva. Tie podľa zboru vyplývajú z Implementačného plánu revízie výdavkov na väzenstvo 2026 – 2030, ktorý vypracoval Útvar hodnoty za peniazeMinisterstva financií SR.

Okrem iných opatrení materiál identifikoval priestor na prehodnotenie potreby a využitia až celkom štyroch ústavov, respektíve zníženie kapacity väzníc o 1 443 až 2 743 lôžok, s úsporou 37 až 50 miliónov eur.

Na základe dôkladného posúdenia navrhovaných opatrení, ako aj ďalších faktorov, vrátane aktuálnej kapacity zariadení, obsadenosti, nákladov na jednu väznenú osobu a efektivity využitia, bolo rozhodnuté pristúpiť k zrušeniu ÚVTOS Levoča,“ uviedol Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pripomína, že zriaďovanie a zrušovanie ústavov spadá do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

S majetkom štátu, ktorý je v súčasnosti v správe ústavu Levoča, bude podľa zboru naložené v zmysle zákona o správe majetku štátu. „Tento majetok bude prevedený do správy ústavu Prešov a následne bude určený ďalší spôsob využitia tohto majetku,“ informuje ďalej.

A čo zamestnanci?

Čo sa týka jedenástich zamestnancov, zbor pripomína, že jemu ani samotnému ústavu nevzniká zákonná povinnosť ponúknuť im voľné pracovné miesta v iných služobných úradoch.

Keďže z objektívnych dôvodov nebude možné zabezpečiť ďalšie pracovné uplatnenie zamestnancov v rámci ÚVTOS Levoča, budeme sa snažiť pristupovať k vzniknutej situácii ľudsky, citlivo a so snahou pomôcť tým, ktorí budú mať záujem pokračovať v práci pre zbor,“ avizuje.

V prípade príslušníkov ZVJS zákon nepozná inštitút výpovede z dôvodu organizačných zmien alebo z dôvodu zrušenia služobného úradu. Naopak, v prípade takýchto zmien zákon stanovuje povinnosť preložiť príslušníka do iného služobného úradu, kde je k dispozícii voľné miesto.

